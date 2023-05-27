38 هدفاً حصيلة أهداف نهائي كأس رابطة المحترفين

المصدر: البيان

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شهدت نهائيات الكأس حضور الأهداف بشكل كبير؛ حيث سُجل 38 هدفا خلال 14 نهائيًّا في الكأس؛ 36 هدفًا منها من داخل منطقة الجزاء، ويأتي شباب الأهلي في قائمة الأندية الأكثر تسجيلا في نهائي كأس الرابطة بـرصيد 11 هدفًا.

ويشهد ستاد آل نهيان مواجهة كبيرة تجمع بين العين والشارقة، في نهائي كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي، وتقام المباراة غدا السبت 27 مايو الجاري، في تمام الساعة 19:30 مساءً.

وضمن العين خوض المباراة النهائية، عقب الفوز على النصر بنتيجة 4/2، في مجموع لقائي نصف نهائي البطولة، بينما تأهل الشارقة على حساب الجزيرة عقب الفوز بنتيجة 3/2، في مجموع المباراتين.

وفيما يلي خريطة أهداف نهائي الكأس:



38 هدفًا

19 هدفًا بالشوط الأول

17 هدفًا بالشوط الثاني

2 هدف بالوقت الإضافي

36 هدفًا من داخل منطقة الجزاء

2 هدف من خارج منطقة الجزاء

32 هدفًا باللاعبين الأساسيين

6 أهداف باللاعبين البدلاء

الأكثر تسجيلا للأهداف في نهائي الكأس:



شباب الأهلي 11

النصر 6

العين 5

الجزيرة 4

الوحدة 4

عجمان 2

الشارقة 1

الوصل 1

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