«الفرسان» بطل أغلى كؤوس السلة للمرة 14

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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توّج شباب الأهلي بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة للرجال المرة الثانية على التوالي والـ14 في تاريخه بعد فوزه على الشارقة بنتيجة 97 - 79 في المباراة التي جرت في قاعة نادي النصر، ليجمع بين ثنائية الدوري والكأس الغالية هذا الموسم، وجاء الفوز رغم الندية والتكافؤ الذي تميزت به بداية المباراة وانتهى الربع الأول بالتعادل 22 - 22، وفك شباب الأهلي الارتباط في الربع الثاني الذي تقدم فيه 26 - 14، وواصل توسيع الفارق حتى وصل إلى 20 نقطة في نهاية الربع الثالث الذي كسبه 27 - 19.

ولم يؤثر تقدم الشارقة في الربع الأخير 24 - 22 في النتيجة النهائية التي ظفر بها شباب الأهلي بفارق 18 نقطة، وقام اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة بتتويج أبطال شباب الأهلي بأغلى الكؤوس والميداليات الذهبية ولاعبي الشارقة بالميداليات الفضية بحضورالفريق محمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي .

وحقق فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك كأس صاحب السمو رئيس الدولة للسيدات بفوزه في المباراة النهائية على فريق نادي الشارقة للمرأة بنتيجة 50 - 38 في قاعة الوصل، ونجح فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك في التقدم في الربعين الأول والثاني 14 - 10، و14 - 5 قبل أن يتقدم نادي الشارقة للمرأة في الربع الثالث 16 - 11 وعاد أكاديمية فاطمة بنت مبارك ليفوز بالربع الأخير 11 - 7 ويظفر بنتيجة المباراة بفارق 12 نقطة.

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