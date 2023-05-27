شاهين عبدالرحمن: نملك الحافز لتحقيق اللقب

المصدر: (أبوظبي – البيان)

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أكد شاهين عبدالرحمن قائد فريق الشارقة صعوبة المواجهة أمام العين في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي. وقال: نحن مطالبون بالهدوء والتركيز، واللاعبون يملكون الحافز لتحقيق اللقب. وعن غياب لابا كودجو عن العين، قال:

لا نركز على لاعب واحد في الفريق المنافس، وتركيزنا الأكبر على فريقنا، ونعاني أيضاً غيابات مؤثرة، ولكن قوة الشارقة دائماً في المجموعة بالكامل. وأضاف: المباراة تعد النهائي الثالث بين الفريقين هذا الموسم، واجتهدنا للوصول للنهائي، وأعتقد أن النهائيات تكسب ولا تلعب، ونأمل أن يحالفنا التوفيق. وأكد عبدالرحمن ثقته بدعم ومساندة جمهور الشارقة للاعبين في المباراة، مشيراً إلى أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم من أجل إسعاد جمهور الفريق.

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