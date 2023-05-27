كوزمين: الإمارات أعطتني ما أستحق

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني لفريق الكرة بنادي الشارقة عن فخره ولاعبي فريقه بالتواجد في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مؤكداً أن خوض النهائي جاء نتيجة عمل وتضحيات كبيرة على مدار الموسم وهو ما يفرض على الفريق القتال من أجل تحقيق اللقب.

مستقبل

وحول مستقبله مع الشارقة وتجديد عقده مع النادي من عدمه، قال: مستقبلي يعتمد على ما حدث في الفترة الأخيرة، دائماً ما أضع الحماس والعمل الذي أقدمه في مقدمة أولوياتي، وهناك بعض الأمور التي لم تكن كما يجب، كل هذه الأمور تجعلني أفكر ملياً في مستقبلي، أعتقد أنني أعطيت كل ما أملك للكرة الإماراتية، وأيضاً الكرة الإماراتية أعطتني ما أستحق، ولكن هناك أموراً تؤثر دائماً في اتخاذ مثل هذه القرارات.

وعن مواجهة العين قال : ندخل المباراة بهدف واحد وهو تحقيق اللقب، بالتأكيد المباراة ستكون صعبة على الفريقين، خاصة وأن كليهما يمتلك إمكانيات كبيرة. وقال أن وجود الفريقين في 3 مباريات نهائية على مدار الموسم يدل على قيمة وأهمية الفريقين والإمكانيات العالية التي يمتلكانها، وهو ما يؤكد على صعوبة مباراة اليوم.

وأضاف:استعداداتنا سارت بشكل جيد، واللاعبون لديهم الإصرار والرغبة لتقديم أفضل ما لديهم من أجل الفوز وحصد لقب البطولة.

وعن الغيابات قال: نفتقد لجهود كل من ماجد حسن وعبد الباسط محمد وخالد الظنحاني، أما فيما يخص مشاركة الثلاثي كايو لوكاس ودجانيني والكاسير سوف تتحدد بناء على مدى جاهزيتهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز