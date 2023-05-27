ريبيروف: جاهزون للقتال على اللقب

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد الأوكراني سيرجي ريبيروف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين جهوزية فريقه للمواجهة المرتقبة في النهائي الثالث بين الفريقين هذا الموسم، مشيراً إلى أن استعدادات فريق العين جاءت جيدة، والفريق يطمح للحفاظ على اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي. وقال: سعيد بالوجود في النهائي للدفاع عن اللقب، وندخل المباراة بروح عالية وتفاؤل وجدية.

وشدد ريبيروف على صعوبة خوض 3 نهائيات أمام فريق واحد في الموسم نفسه، وأنه قام بتحليل أداء المنافس من أجل وضع الخطة المناسبة للقاء.

وتابع: قدمنا أداء أفضل في النهائيين السابقين أمام الشارقة في كأس رئيس الدولة وكأس السوبر، لا أقول إن الشارقة لم يستحق الفوز، ولكن العين أيضاً كان يستحق الفوز، والأرقام والإحصاءات أكدت تفوقنا في المواجهتين، ونعلم أهمية مباراة غد بالنسبة لجماهيرنا، ونسعى بكل قوة لتحقيق اللقب.

وكشف ريبيروف عن غياب مهاجم وهداف الفريق التوغولي لابا كودجو لعدم تعافيه من الإصابة.

ضغط

وعن خسارة العين لقبي الكأس وكأس السوبر أمام الفريق نفسه، قال: الخسارة في كرة القدم واردة، ولكني لا أخشى أي فريق ولا أخشى الهزيمة على الإطلاق، والضغط متساوٍ على كلا الفريقين، ولا يمكن لعب كرة القدم من دون ضغوط، وأؤكد دائماً للاعبين ضرورة الاستمتاع وعدم التفكير في الضغوط.

وأضاف: اللاعبون على استعداد تام للقتال من أجل تحقيق اللقب، وفي المباراة قد نلجأ إلى تغيير تكتيك اللعب، وسنعمل على اللعب بتوازن واختيار اللاعب الجاهز للتشكيلة.

وختم: فزنا بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي الموسم الماضي، ونملك الخبرات اللازمة في هذه البطولة، ونأمل أن نحقق اللقب مرة أخرى وإهداءه إلى جماهير نادي العين.

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