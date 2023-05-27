العين يواجه الشارقة على كأس «أبوظبي الإسلامي» الليلة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم ، العين - طلحة عبدالله

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يشهد استاد آل نهيان في أبوظبي في السابعة من مساء اليوم أول نهائي بين العين والشارقة على كأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، طوال تاريخ المسابقة التي تدخل الموسم الحالي، نسختها الـ15.

وهو النهائي الثالث بين الفريقين في أثناء 90 يوماً إذ التقيا هذا الموسم في 25 فبراير الماضي على كأس السوبر ونجح الشارقة في الظفر بها بهدف من «نيران صديقة» لمهاجم العين لابا كودجو، وكرر الشارقة الفوز في النهائي الثاني في 28 أبريل الماضي بركلات الترجيح 13 - 12 واحتفظ بكأس صاحب السمو رئيس الدولة المرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه.

ويتطلع الشارقة لحصد لقبه الرابع هذا الموسم بعدما افتتح إنجازاته في أكتوبر من العام الماضي بالفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة في نسختها الـ45، وفي الوقت نفسه يسعى الشارقة للفوز بأول ألقابه في البطولة في النهائي الثاني له بعدما خسر من قبل أمام النصر.

هدف

ويعد اللقب هدفاً مهماً للعين حتى لا يخرج من الموسم خالي الوفاض بعدما فقد لقبي الدوري وكأس رئيس الدولة، وهي المرة الثالثة التي يوجد فيها الفريق في نهائي في هذا الموسم بعد السوبر وكأس صاحب السمو رئيس الدولة. ويعد المهاجم التوغولي لابا كودجو، هداف العين أبرز الغائبين عن تشكيلة الفريق حسب تصريحات ريبروف الذي أكد غيابه.

ويراهن الفريق على عدد من الأوراق الرابحة بقيادة المغربي سفيان رحيمي الذي سجل هدفين وصنع هدفاً في مباراة ذهاب نصف النهائي أمام النصر، كما يوجد الأوكراني يارمولينكو، وبندر الأحبابي إضافة إلى الجناح البرازيلي المتألق جوناتاس.

استعداد واستعد الشارقة للمباراة على مدار 4 أيام من بعد تأهله على حساب الجزيرة في الدور نصف النهائي، ويحمل كوزمين أولاريو المدير الفني للشارقة في سجله الذهبي للبطولة لقبين حققهما في مشواره مع شباب الأهلي في موسمي 2013 - 2014 و2016 - 2017.

بدوره اختتم العين مناوراته الميدانية بحصة تدريبية أمس تحت قيادة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف الذي عمد إلى تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق مباراته الأخيرة.

شهدت نهائيات الكأس الـ14 منذ عصر الاحتراف، نهاية المباريات في الوقت الأصلي في 10 مناسبات، وحسمت ركلات الترجيح 3 منها، فيما حسمت مباراة واحدة في الوقت الإضافي.

ويخوض العين نهائي البطولة المرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي، ويتطلع إلى أن يُصبح أول فريقٍ يتوج بالبطولة في نسختين متتاليتين، في المقابل يخوض الشارقة النهائي الثاني في تاريخه والأول منذ 2014 - 2015.

يشهد نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي تنظيم العديد من الفعاليات عبر منطقة المشجعين في محيط استاد آل نهيان، لمختلف الأعمار وأفراد الأسرة، وستتوافر الألعاب الإلكترونية، وعروض فنية، ومناطق للمأكولات

وخصص مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة كبرى عبارة عن سيارة تسلا موديل Y لجماهير النهائي من خلال السحب على التذاكر، كما يقدم المصرف جائزة إلى ثلاثة مشجعين عبارة عن 50 % من الراتب عند تحويله إلى مصرف أبوظبي الإسلامي، من خلال السحب على التذاكر، وتقدم شركة Honor 10 هواتف ذكية.

صدارة

لم يستطع أي لاعب أن ينفرد بصدارة هدافي الكأس، منذ بداية انطلاقة عصر الاحتراف، إذ وجد 8 لاعبين في قائمة الهدافين، برصيد هدفين، وهم ماخيتي ديوب، وغرافيتي، وعلي مبخوت، وجوسييل فيريرا، وكارتابيا، وخايمي إيوفي، وإبراهيما توري، وسبيستيان تاغليابو.

فيما سجل اللاعبون المواطنون حضورهم القوي في سجل الأكثر تسجيلاً للأهداف في النهائي بـ12 لاعباً، مقابل 10 لاعبين برازيليين و4 من السنغال، واثنان من كل من الأرجنتين والإكوادوروكوت ديفواروإسبانيا، ولاعب من كل من ماليمولدوفا، والبرتغال، وتوغو.

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