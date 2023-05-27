أحمد سالم.. صافرة وطنية في النهائي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اختار اتحاد الكرة، الحكم المواطن أحمد سالم خلفان «43 عاماً»، لإدارة مباراة نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بين العين والشارقة، ويعاونه كل من مسعود حسن، ومحمد المازمي، ومعهم سهيل عبد الله، حكماً رابعاً، وعيسى خليفة، حكم فيديو، ومحمد يوسف، حكم فيديو مساعداً).

وأدار أحمد سالم خلفان، 17 مباراة في الموسم الحالي، موزعة بين 12 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين، ومباراتين في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، و3 مباريات في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، واحتسب خلالها 4 ركلات جزاء، وأنذر 69 لاعباً في جميع المباريات التي أدارها، بينما أخرج البطاقة الحمراء 6 مرات وكلها في الدوري.

وسيكون خلفان، أول حكم مواطن يقود نهائياً هذا الموسم، بعدما أدار الفرنسي كليمون توريان، نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين الشارقة والعين في 28 أبريل 2023.

وانتهى بتتويج الشارقة، بفوزه 14 - 13 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بإستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالتعادل 1-1، فيما أدار البولندي سيمون مارسينياك، مباراة كأس السوبر بين الشارقة والعين أيضاً، على ملعب إستاد آل مكتوم بنادي النصر في 25 فبراير 2023، وانتهت لمصلحة الشارقة بنتيجة 1 - 0، وسجل هدف المباراة التوغولي لابا كودجو مهاجم العين بالخطأ في مرماه.

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