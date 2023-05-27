خالد عيسى: المباراة كتاب مفتوح

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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قال خالد عيسى حارس مرمى وقائد فريق العين: مباراة العين والشارقة كتاب مفتوح، بعدما سبق أن التقى الفريقان في 4 مواجهات في الموسم ومنها نهائيان قبل النهائي الثالث اليوم، مؤكداً أن كل فريق يعلم نقاط قوة وضعف منافسه، والعين يسعى للفوز وتحقيق اللقب.

وأضاف: بالتأكيد كانت هناك أخطاء سابقة كلفتنا خسارة بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس السوبر أمام الشارقة. وأردف: بشهادة الجميع العين تفوق في الأداء والأرقام في النهائيين السابقين، ولكن الشارقة نجح في خطف الفوز. وختم: سنحاول قدر الإمكان تفادي الأخطاء واللعب بتركيز أكبر في مباراة غد، وأعتقد أن التفصيلات الصغيرة ستحسم نتيجة اللقاء.

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