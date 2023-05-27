تيغالي: الأولوية دائماً للوحدة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أكد سيباستيان تيغالي مهاجم والهداف التاريخي لنادي الوحدة، أن الأولوية دائماً للعنابي في مستقبله كلاعب كرة قدم.

مشيراً إلى أنه ينتظر حسم المفاوضات بينه وبين إدارة النادي من أجل تجديد عقده والاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل من عدمه.

وانتهى عقد تيغالي مع الوحدة بنهاية الموسم المنصرم، بعدما كان عاد إلى قلعة «أصحاب السعادة» في الصيف الماضي عقب موسمين قضاهما مع النصر، حيث انضم تيغالي إلى الوحدة في موسم 2013 - 2014 وقضى بين صفوف الفريق 7 سنوات قبل الانتقال للنصر ثم العودة مرة أخرى.

وقال تيغالي في تصريحات صحافية: «النادي فتح باب المفاوضات مع وكيلي قبل عدة أشهر ولكن لم نصل إلى اتفاق نهائي حول تجديد العقد، النادي قدم عرضاً لي مرتين، إلا أن الأمور لم تحسم بعد».

وأضاف: «عقدي مع النادي انتهى بنهاية الموسم، وكما أؤكد باستمرار أن الأولوية بالنسبة لي دائماً هي الوحدة، لأنني أحب النادي وهو بمثابة بيتي بالفعل، وكأي شخص يريد أن يصبح بيته الأفضل، يجب تغيير بعض الأمور إذا أردنا أن نكون أبطالاً».

انتظار

وتابع: «الموسم انتهى وأصبحت الأمور واضحة فيما يخص الموسم المقبل، ما زلت أنتظر من أجل حسم الأمور، خصوصاً أن الوحدة يأتي في المقام الأول بالنسبة لي قبل أي عروض أخرى، وسنرى ما سيحدث خلال الفترة المقبلة».

وأعرب تيغالي عن سعادته بتأهل الوحدة إلى دور المجموعات بنهائيات كأس الملك سلمان للأندية العربية، مؤكداً أن الوحدة قدم أداءً جيداً للغاية في مباراتي الدور التمهيدي أمام البرج اللبناني والجيش الملكي المغربي واستحق التأهل عن جدارة رغم صعوبة المنافسين.

وقال عن فوز الوحدة على فريق الجيش المغربي: «التأهل على حساب فرق قوية أمر رائع، الفريق سيلعب أمام مستويات عالية، والبطولة ستكون إعداداً قوياً للفريق للموسم المقبل».

وأضاف: «الفريق سيبدأ الإعداد للموسم المقبل قبل أي فريق، وسيشارك في بطولة قوية في المملكة العربية السعودية، ولكن آمل ألا يؤثر هذا التأهل على ما حدث خلال الموسم، وألا ننسى أن هدفنا الأساسي في الموسم المقبل هو لقب الدوري».

يذكر أن تيغالي هو الهداف التاريخي للوحدة وثاني الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي بعد علي مبخوت، حيث أحرز المهاجم الجلاد الذي سطع في سماء الكرة الإماراتية 179 هدفاً في الدوري، منها 158 هدفاً مع الوحدة و21 مع النصر في دوري المحترفين.

وشارك تيغالي مع الوحدة في الموسم المنصرم في 20 مباراة بإجمالي 586 دقيقة، إذ لعب أساسياً في 4 مباريات وبديلاً في 16، وتسببت إصابة في عضلة السمانة في ابتعاده عن المشاركة لفترة، وسجل تيغالي خلال الموسم المنصرم 6 أهداف في الدوري و4 أهداف في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

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