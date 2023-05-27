«الهواة».. أرقام متميزة في أول مواسم «قاعدة الهبوط»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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ودّع دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، الذي أسدل الستار على مبارياته يوم السبت الماضي، جمهوره بأرقام قياسية، أولها العدد الكبير من الأهداف التي تخطت حاجز المئوية الثامنة مع الوصول إلى 862 هدفاً في 272 مباراة.

وشهدت المسابقة التي انطلقت في سبتمبر من العام الماضي 34 جولة بمشاركة 17 فريقاً للمرة الأولى في تاريخ الدوري، مع تطبيق قاعدة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخ المسابقة. وتمكن فريقا حتا، البطل، والإمارات، الوصيف، من خطف بطاقتي الصعود إلى دوري المحترفين، في وقت احتل فيه فرسان هسبانيا المركز قبل الأخير، وتذيل بينونة الترتيب، وشارك في هذه النسخة 17 فريقاً.

بطاقات ملونة

وحصل 384 لاعباً على الورقة الصفراء، حيث ضرب ماجد العزيزي، لاعب الجزيرة الحمراء، والإسكندر عمر، لاعب الرمس، الرقم القياسي بنيلهما 20 بطاقة صفراء بواقع 10 لكل لاعب، فيما بلغ مجموع البطاقات الحمراء التي أشهرها الحكام طوال الموسم 81 بطاقة.

أرقام الإعصار

وحقق حتا أعلى نسبة انتصارات بـ23 فوزاً، منها 12 بمعقله، وحصل الإمارات على لقب أقوى هجوم بعد أن سجل 85 هدفاً، ، بينما أحرز فرسان هسبانيا 26 هدفاً، وهو الرقم الأقل بين الفرق.

كما نال الإمارات لقب أفضل دفاع باستقبال 33 هدفاً، وبينونة لقب أضعف دفاع، حيث اهتزت شباكه 87 مرة ، أما أقل عدد مرات فوز فكان لبينونة في أربع مباريات، منها ثلاث على أرضه، بينما نال فرسان هسبانيا أقل انتصارات بملعبه بمباراتين فقط .

وسيحل مكان فرسان هسبانيا وبينونة الهابطين إلى دوري الثانية كل من غلف يونايتد، ويونايتد، بطل ووصيف دوري الدرجة الثانية.

وتُوج ديغو فارياس، من الإمارات، بلقب هداف الدوري برصيد 24 هدفاً ، ونال لاعب حتا راشد عيسى لقب الهدافين المواطنين بـ 11 هدفاً.

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