علي مبخوت..موسم استثنائي دون ألقاب

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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قدّم علي مبخوت مهاجم الجزيرة موسماً استثنائياً مع فريقه خلال 32 مباراة من إجمالي 35 مواجهة خاضها «فخر أبوظبي» في مختلف المنافسات المحلية، وأحرز 30 هدفاً، وصنع 10 أهداف، وتخطى المئوية الثانية، معززاً تتويجه بلقب الهداف التاريخي للكرة الإماراتية، الذي انتزعه الموسم الماضي من فهد خميس أسطورة الوصل بعد بلوغه 176 هدفاً.

وشهد الموسم تألقاً لافتاً لمهاجم الجزيرة، الذي يعتبر المواطن الوحيد الذي يشارك أساسياً على مستوى أندية المحترفين، في الوقت الذي تعتمد فيه بقية الفرق على مهاجمين أجانب، وعلى الرغم من تميز مستواه الفني وتألقه لكنه لم يتمكن من الصعود إلى منصات التتويج التي غاب عنها الجزيرة.

32

وتواجد علي مبخوت «32 عاماً» في البطولات المحلية الثلاث، مشاركاً في 32 مباراة، منها مباراتان في كأس رئيس الدولة من أصل 3 مواجهات، أحرز فيها هدفاً وصنع هدفين.

وفي بطولة دوري أدنوك للمحترفين لعب 25 من 26 مباراة بعدد دقائق 2250 دقيقة، وأحرز 27 هدفاً محتلاً المركز الثاني في قائمة هدافي المنافسة بفارق هدف وحيد عن صاحب اللقب في ثاني أفضل معدل تهديفي له طوال مشوار دوري المحترفين، وصنع 6 أهداف، أما على مستوى منافسة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي فقد شارك مبخوت في 5 من أصل 6 مواجهات، أحرز خلالها هدفين، وصنع هدفين.

قدرات

ويعتبر هدفه الأخير الذي ختم به الموسم بشباك الشارقة في إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الأجمل للهداف التاريخي والذي أظهر خلاله مقدراته الكروية العالية وصداقته مع الشباك وكيفية تحويل أنصاف الفرص إلى أهداف.

فيما كان الهدف الذي صنعه لزميله فلورين تاناسي أمام الشارقة أيضاً في منافسة كأس رئيس الدولة والتي خسرها الجزيرة 1 - 2 وغادر على اثرها المنافسة الأكثر دقة وذكاء.

فيما كانت صناعته للهدف الذي أحرزه أحمد العطاس في مباراة اتحاد كلباء الأخيرة في الدوري، من أجمل مشاهد النسخة الأخيرة من الدوري، بعد أن رفض إحراز الهدف بنفسه وفضل تمرير الكرة إلى زميله العطاس الذي كان قد نزل بديلاً قبل الهدف بدقائق معدودة في أول مشاركة له بالموسم بعد غياب طويل عن الملاعب بسبب الإصابة

حيث ضحى مبخوت بلقب الهداف تكريماً لزميله العائد من الإصابة حتى يرفع معنوياته.

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وخلال الموسم حقق علي مبخوت الكثير من النجاحات الشخصية، لكن غياب فريقه عن معانقة البطولات، منحه فرحة ناقصة لم تترجم الجهود التي بذلها أو تألقه طوال مشوار الموسم الذي كسر فيه حاجز المئوية الثانية، ليصل إلى 208 أهداف في الدوري.

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