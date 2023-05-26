قمة نارية..العين والشارقة في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي غداً

المصدر: وام

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يلتقي العين والشارقة غدا في المباراة النهائية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، الذي يقام للمرة الأولى على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، وذلك نهائي ثالث هذا الموسم بين الفريقين بعد نهائي كأس السوبر الإماراتي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ويدخل الفريقان اللقاء بهدف واحد وهو التتويج باللقب، حيث يأمل العين بطل النسخة الماضية الحفاظ على لقبه، ليكون أول ناد يتوج به مرتين على التوالي، فيما يخوض النهائي للمرة الرابعة في تاريخه، كما يطمح الشارقة بالتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، وقد سبق له وأن تأهل إلى المباراة النهائية في نسخة 2014-2015، لكنه خسرها أمام النصر.

ودشن العين مشواره في المسابقة هذا الموسم من خلال منافسات دور الثمانية بصفته حاملا للقب، حيث خاض 4 مواجهات للوصول إلى المباراة النهائية، فاز في مباراة وخسر أخرى وتعادل في مباراتين، وسجل 5 أهداف، فيما سكنت شباكه 3 أهداف.

ويطمح فريق العين في الحصول على لقب هذا الموسم، بعد أن فقد لقب دوري أدنوك للمحترفين بحصوله على المركز الثاني، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة والذي خسره أمام الشارقة في النهائي، وكأس السوبر أمام الشارقة أيضا.

أما الشارقة فقد خاض 6 مواجهات خلال النسخة الحالية للمسابقة، وقد تمكن من الفوز في 3 مباريات وخسر في واحدة وتعادل في 2، وسجل 10 أهداف، وسكنت شباكه 6 أهداف.

ويسعى الشارقة لتحقيق الرباعية التاريخية خلال الموسم الجاري بعد أن توج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم قبل الماضي أمام الوحدة والذي أقيم في شهر أكتوبر الماضي، ونسخة الموسم الحالي أمام العين، وكذلك كأس السوبر أمام العين.

وعلى مدار النسخ الـ 14 الماضية لمسابقة الكأس شهدت المباراة النهائية الحسم 10 مرات خلال الوقت الأصلي، فيما كان الحسم مرة واحدة في الوقت الإضافي، وبركلات الترجيح في 3 نهائيات.

وبحسب لائحة مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، دون اللجوء إلى الوقت الإضافي.

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