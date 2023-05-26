كوزمين يكشف موقف ثلاثي الشارقة الأجنبي قبل مواجهة العين

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أكد الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني لفريق الكرة بنادي الشارقة أن موقف مشاركة الثلاثي كايو لوكاس ودجانيني وباكو ألكاسير في مواجهة العين في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي سيتحدد عقب المران الأخير للفريق اليوم.

ويلتقي العين والشارقة في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، غداً السبت، على استاد آل نهيان بأبوظبي، في النهائي الثالث الذي يجمع الفريقين موسم 2022-2023.

وقال كوزمين خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة:" نفتقد لجهود كل من ماجد حسن وعبد الباسط محمد وخالد الظنحاني، بينما ستتحدد مشاركة الثلاثي كايو ودجانيني والكاسير بناء على مدى جاهزيتهم عقب التدريب الأخير".

وأضاف:" فخور بالتواجد في نهائي البطولة والذي يأتي نتائج عمل وتضحيات كبيرة على مدار الموسم مما يفرض علينا القتال لتحقيق هدفنا".

وتابع:" المباراة صعبة على الفريقين في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكانها، هدفنا تحقيق اللقب، واللاعبون لديهم الإصرار على تقديم أفضل ما لديهم من أجل الفوز".

وعن مواجهة العين في ثالث نهائي بينهما خلال الموسم، أوضح:" بالتأكيد تواجد الفريقان في 3 نهائيات خلال الموسم يدل على قيمة وأهمية الفريقين وقدراتهما العالية".

ولم يحسم كوزمين مستقبله مع الشارقة في رده على سؤال حول استمراره مع الفريق من عدمه، وقال:" مستقبلي يعتمد على ما حدث في الفترة الأخيرة، دائماً ما أضع الحماس والعمل الذي أقدمه في مقدمة أولوياتي، وكل هذه الأمور تجعلني أفكر في مستقبلي، وهناك بعض الأمور التي لم تكن كما يجب، أعطيت كل ما أملك للكرة الإماراتية وكذلك الكرة الإماراتية أعطتني أكثر ما استحق، ولكن هناك أموراً تؤثر دائماً في اتخاذ القرار".

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