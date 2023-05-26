خالد عيسى: العين والشارقة كتاب مفتوح

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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قال خالد عيسى حارس مرمى وقائد فريق العين إن مباراة العين والشارقة كتاب مفتوح، بعدما سبق والتقى الفريقان في 4 مواجهات خلال الموسم الجاري، منها نهائيين قبل النهائي الثالث بينهما غداً السبت، مؤكداً أن كل فريق يعلم نقاط قوة وضعف منافسه، والعين يسعى للفوز وتحقيق اللقب.

وأضاف قبل مواجهة الشارقة في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي: "بالتأكيد كانت هناك أخطاء سابقة كلفتنا خسارة بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس السوبر أمام الشارقة".

وأردف:" بشهادة الجميع العين تفوق في الأداء والأرقام في النهائيين السابقين، ولكن الشارقة نجح في خطف الفوز".

وختم: "سنحاول قدر الإمكان تفادي الأخطاء واللعب بتركيز أكبر في مباراة الغد، وأعتقد أن التفاصيل الصغيرة هي من ستحسم نتيجة اللقاء".

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