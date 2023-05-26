غياب لابا كودجو عن نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الشارقة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أعلن الأوكراني سيرجي ريبيروف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين غياب مهاجم وهداف الفريق التوغولي لابا كودجو عن مواجهة الشارقة المقررة غداً السبت، على استاد آل نهيان، في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وقال ريبيروف أن اللاعب لن يتمكن من اللحاق بالمباراة بسبب عدم تعافيه من الإصابة والتي عانى منها في مباراة البطائح في الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين.

وأكد ريبيروف جاهزية فريقه للمواجهة المرتقبة في النهائي الثالث بين الفريقين هذا الموسم، مشيراً إلى أن استعدادات فريق العين جاءت جيدة، والفريق يطمح للحفاظ على اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن استعدادات فريقه للمباراة:" سعيد بالتواجد في النهائي للدفاع عن اللقب، وندخل المباراة بروح عالية وتفاؤل وجدية".

وشدد ريبيروف على صعوبة خوض 3 نهايات أمام فريق واحد في نفس الموسم، وأنه قام بتحليل أداء المنافس من أجل وضعة الخطة المناسبة للقاء.

وتابع:" قدمنا أداء أفضل في النهائيين السابقين أمام الشارقة في كأس رئيس الدولة وكأس السوبر، لا أقول إن الشارقة لم يستحق الفوز، ولكن العين أيضاً كان يستحق الفوز، والأرقام والإحصائيات أكدت تفوقنا في المواجهتين، نعلم أهمية مباراة الغد بالنسبة لجماهيرنا، ونسعى بكل قوة لتحقيق اللقب".

وعن خسارة العين للقبي الكأس وكأس السوبر أمام نفس الفريق، قال:"الخسارة في كرة القدم واردة، ولكني لا أخشى أي فريق ولا أخشى الهزيمة على الإطلاق، والضغط متساو على كلا الفريقين، ولا يمكن لعب كرة القدم من دون ضغوط، وأؤكد دائماً للاعبين ضرورة الاستمتاع وعدم التفكير في الضغوط".

وأضاف:" اللاعبون على استعداد تام للقتال من أجل تحقيق اللقب، خلال المباراة قد نلجأ إلى تغيير تكتيك اللعب، وسنعمل على اللعب بتوازن واختيار اللاعب الجاهز للتشكيلة".

وختم:" فزنا بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي الموسم الماضي، ونملك الخبرات اللازمة في هذه البطولة، ونأمل أن نحقق اللقب مرة أخرى وإهداؤه إلى جماهير نادي العين".

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