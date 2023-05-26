منتخبنا في «السابعة» بتصفيات «آسيا 23 سنة»

المصدر: (دبي - البيان)

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أسفرت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً عن تواجد منتخبنا بالمجموعة السابعة مع الهند والمالديف والصين، وتقام المباريات في الصين من 4 إلى 12 سبتمبر.

وضمت المجموعة الأولى الأردن، سوريا، عمان، بروناي، والثانية كوريا الجنوبية، ميانمار، قرغيزستان، قطر، والثالثة فيتنام، سنغافورة، اليمن، غوام، والرابعة اليابان، البحرين، فلسطين، باكستان، والخامسة أوزبكستان، إيران، هونغ كونغ الصين، أفغانستان، والسادسة العراق، الكويت، تيمور الشرقية، ماكاو، والثامنة تايلاند، ماليزيا، بنغلادش، الفلبين، والتاسعة أستراليا، طاجيكستان ، لاوس، كوريا الشمالية، والعاشرة السعودية، كمبوديا، لبنان، منغوليا، والـ 11 تركمانستان، إندونيسيا، الصين تايبيه.

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