شباب الأهلي يحتفي بإنجاز الدوري مع أطفال مستشفى الجليلة
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زار عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، وشاركوا الأطفال فرحتهم بالفوز بدرع دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2022 - 2023.
واستقبل الدكتور عامر الزرعوني الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة، ويرافقه الدكتور عبدالله الخياط المدير التنفيذي لمستشفى الجليلة للأطفال، نجوم «فرسان دبي»، أبطال دوري أدنوك للمحترفين، وقضى اللاعبون وقتاً مع الأطفال، وقدموا لهم هدايا، والتقطوا معهم الصور التذكارية.