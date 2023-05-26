حسين المحمدي مديراً رياضياً للبطائح

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

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عينت شركة كرة القدم في نادي البطائح حسين ياسر المحمدي مديراً رياضياً للنادي ابتداءً من الموسم المقبل، وكانت آخر محطات المحمدي مع الجهاز الفني لفريق الزمالك المصري.

ويملك المدير الرياضي الجديد لنادي البطائح مسيرة مميزة عندما كان لاعباً بعد خوض تجارب خليجية وعربية وأوروبية في مشواره مع الساحرة المستديرة أبرزها مع الأهلي والزمالك في مصر، والريان والسد والخور والوكرة في قطر، بجانب ناديي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين وبوافيستا وبراغا البرتغاليين وليرس البلجيكي.

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