مسفر: حتا حقق الصعود بإمكانات بسيطة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد الدكتور عبدالله مسفر، مدرب فريق نادي حتا لكرة القدم، أن تحقيق الصعود إلى دوري المحترفين كان هدفه الرئيسي منذ الاتفاق معه على تدريب الفريق على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي كان يمر بها حينها على صعيد النتائج، مشيراً إلى أن الهدف تحقق بإمكانات بسيطة.

وقال: في الوقت الذي كنت أدرس فيه عرضاً من منتخب عربي، تلقيت عرضاً لتدريب حتا، وكانت موافقتي سريعة جداً لم تتجاوز 5 دقائق، حتى أنني سألت نفسي لمَ الاستعجال في اتخاذ هذا القرار، ربما كان القدر يسير بي في اتجاه الفريق حتى أحقق معه هذا الإنجاز الغالي، لم أفرض أي شروط، وقبلت التحدي، هذا النجاح الذي حققته أكبر من أي شيء، وسأظل فخوراً به.

وأضاف: بدأت بوضع نظام جديد في العمل بتغيير أوقات التدريب والمهام الموكلة إلى اللاعبين، والتعامل مع المباريات بالقطعة، وقلصت قائمة الفريق من 37 لاعباً إلى 24 فقط ليكون التركيز أكبر، ثم عززنا الفريق بـ4 لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية، وتجنب القيام بتغيير شامل في الفريق.

وبمرور الوقت وتحقيق الانتصارات زادت ثقة اللاعبين وتجانسهم، وهو ما ساعدنا على التقدم في جدول الترتيب وتقليص النقاط مع باقي الفرق المنافسة التي كانت تتقدم علينا بـ7 و10 نقاط، ونجحنا في الوصول إلى الصدارة والمحافظة عليها حتى النهاية.

وقاد مسفر فريق حتا للفوز بدوري الدرجة الأولى موسم 2022 - 2023، وصعد به إلى دوري «أدنوك» للمحترفين، استكمالاً لسلسلة إنجازات سابقة حققها خلال مسيرته مع فرق بني ياس والظفرة والفجيرة والعربي والحمرية وعجمان، وغيرها، إلى جانب قيادته منتخبي الإمارات والأردن في فترات سابقة.

تجديد

وكشف مسفر عن مفاوضات بينه وبين مجلس إدارة نادي حتا لتجديد التعاقد معه لقيادة الفريق في دوري «أدنوك» للمحترفين، وقال: قدمت خطة عمل طموحه تناسب طموحات النادي في البقاء بدوري المحترفين.

لكن نحتاج إلى عمل مضاعف مقارنة بما قمنا به في دوري الدرجة الأولى، ونوعية اللاعبين تختلف، يجب دعم الفريق بلاعبين مواطنين وأجانب على مستوى عالٍ، بما يتناسب مع دوري المحترفين، ولا ننسى أننا سننافس أندية كبيرة.

وأضاف: سأناقش مع مجلس الإدارة، ونرى ما نوعية اللاعبين الذين يمكن استقطابهم، هناك فرق بيننا وبين الفرق الكبيرة التي تملك قاعدة مستمرة وواسعة من اللاعبين المواطنين، ولكن نحتاج إلى بناء، إضافة إلى الجوانب المادية.

وعن حظوظ حتا في ضمان البقاء في دوري المحترفين، قال: لدينا كامل الحظوظ للبقاء، لا يوجد فريق غير قادر على تحقيق ذلك، نحتاج فقط إلى تفكير وعمل احترافي، واختيار صائب للاعبين.

وأوضح مسفر أن نجاحه في تحقيق الصعود إلى المحترفين يعزز مكانة المدرب المواطن، وقال: فخور كوني مدرباً مواطناً بتحقيق العديد من الإنجازات مع العديد من الفرق والمنتخبات الوطنية، وكذلك بقيادته منتخب الأردن في وقت سابق، وحققت معه 15 مباراة دون خسارة، وتأهلت معه إلى نهائيات كأس أمم آسيا.

وأضاف: بغض النظر عن كوني مدرباً مواطناً، يجب أن يكون تقييم المدرب وفق إمكاناته وقدراته ومستوى تأهيله وخبراته مع الفرق التي تولى تدريبها، وبالنسبة لي فقد نجحت في قيادة نحو 6 أو 7 فرق للصعود. وتابع: لا يمكن لأي شخص أن يكون مدرباً، التدريب قدرات فنية وموهبة مثل اللاعب.

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