الوصل يجدد لبوفتيني حتى 2025

المصدر: دبي-علي شدهان

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جدد الوصل تعاقده مع المغربي سفيان بوفتيني، مدافع فريق النادي الأول لكرة القدم حتى العام 2025، في خطوة تجسد القناعة بين الطرفين لمواصلة المشوار للموسم الثاني على التوالي.

وفي موسمه الأول مع الوصل، لعب بوفتيني 23 مباراة، وبواقع 2008 دقائق من اللعب، سجل خلالها 4 أهداف، ونال 7 بطاقات صفراء، دون الحصول على أي بطاقة حمراء.

ويعتبر تجديد التعاقد مع بوفتيني، الخطوة الثانية لإدارة الوصل في مجال ملف اللاعبين المحترفين الأجانب بعد التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خيمينيز ، فيما تجري باقي الخطوات على نار هادئة سواء على صعيد المدرب البديل للارجنتيني بيتزي، أو بقية المحترفين الأجانب.

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