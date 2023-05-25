اتحاد الكرة الإماراتي يستعرض مسابقات المراحل للموسم المقبل

المصدر: دبي - البيان

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ناقش اتحاد الكرة مع الأندية مسابقات المراحل السنية المقترحة للموسم المقبل 2023 - 2024، في ورشة عمل في دبي وهي: دوري الشباب تحت 21 و19 سنة، ودوري الناشئين تحت 17 و16 سنة، والأشبال تحت 15 و14 و13 و12 سنة، إضافة لدوري الأشبال تحت 11 سنة الذي ستقام منافساته بنظام المهرجانات الكروية، كما تم مناقشة الأعداد المسموحة لتسجيل اللاعبين في قائمة الفريق في كل فئة سنية، وعدد الاستبدالات خلال المباراة حسب نظام المسابقة، فيما سيتم تُحديد مواعيد المباريات للموسم الرياضي الجديد خلال الأيام المقبلة.

وتقدم جمعة العبدولي عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة بالشكر لممثلي الأندية على جهودهم وتعاونهم، متمنياً النجاح والتوفيق للجميع.

وتم استعراض أرقام وإحصائيات مسابقات الموسم الماضي، ومناقشة سلبياته وإيجابياته والاستماع لمقترحات الأندية الهادفة لتطوير مسابقات المراحل من خلال الاستفادة من جميع اللاعبين الموجودين في كل فريق وفئة سنية، تماشياً مع حرص اتحاد الكرة على أن تتوافق مسابقات الفئات السنية مع مثيلاتها في المسابقات التي يُنظمها الاتحاد الآسيوي.

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