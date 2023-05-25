الدرمكي: العين افتقد (درهم الحظ)

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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يعتقد الدكتور مطر راشد الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، أن العين قدم مردوداً قوياً في الموسم الحالي، غير أنه افتقد (درهم الحظ)، في مختلف المسابقات التي كان فيها نداً قوياً ومنافساً أساسياً على كل الألقاب.

وأكد الدرمكي، أن العين يحظى بالدعم والاهتمام الكبيرين من رئاسة النادي والمتابعة الدائمة من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى المساندة القوية من جماهير النادي الوفية في كل الميادين، الأمر الذي ظل يرجح كفته أمام جميع المنافسين.

ونقل الموقع الرسمي لنادي العين عن الدرمكي قوله إن لاعبي العين يدركون ما المطلوب منهم في مواجهة الشارقة بنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يوم السبت ونثق في أن الجميع سيضاعفون من جهودهم وسيظهرون أفضل ما لديهم وسيكونون في درجة التركيز المطلوبة حتى يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم الشخصية وتتويج جهودهم في الموسم ببطولة.

وأضاف: جميع عناصر الفريق يرغبون في رد التقدير إلى جماهير “الزعيم” ورسم الفرحة على محياهم في ختام الموسم الحالي والذي ظهر خلاله الفريق بمستوى جيد جداً، وافتقد إلى عامل التوفيق في بعض المباريات.

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