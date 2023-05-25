فيصل علي سعيد بتهنئة العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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أجرى فيصل علي مهاجم فريق نادي العين السابق، جراحة ناجحة لإزالة غضروف الركبة.

وتلقى فيصل علي تهنئة رقيقة مع باقة ورد بنفسجية من إدارة نادي العين بهذه المناسبة.

وعبر علي خلال مقطع فيديو خص به البيان الرياضي عن سعادته بمبادرة الإدارة العيناوي.

وأشار إلى أن المبادرات الإنسانية هي ثقافة وفكر تميز به هذا النادي الشامخ، فبعد عشر سنوات من اعتزاله اللعب بالفريق لا يزال النادي يذكره في صحته ومرضه.

وعبر عن تمنياته للزعيم بالتوفيق في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليسعد جمهوره بالتتويج باللقب.

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