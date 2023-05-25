روان الحمادي: كرة القدم النسائية بالإمارات تشهد طفرة كبيرة

المصدر: وام

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أكدت روان الحمادي، لاعبة نادي أبوظبي والمنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات، أن فوزها بجائزة أفضل لاعبة مواطنة في مسابقة الدوري، والتي شهدت تتويج فريقها باللقب، يمثل دفعة قوية في مشوارها مع اللعبة، وحافزا لتحقيق الأفضل مع الفريق والمنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

وتوج فريق نادي أبوظبي بطلا للمسابقة بحصد 34 نقطة؛ من فوزه في 11 مباراة وتعادله في مباراة واحدة، ولم يتعرض الفريق لأي خسارة، كما تشير الإحصائيات إلى امتلاك الفريق لأقوى خط هجوم في المسابقة؛ حيث سجلت لاعباته 69 هدفاً، وأقوى خط دفاع حيث استقبلت شباكه 6 أهداف.

وقالت روان الحمادي /20 عاما/: "تشهد كرة القدم النسائية في الإمارات طفرة غير مسبوقة حاليا، في ظل الاهتمام الكبير من قبل اتحاد الكرة والمسؤولين عن اللعبة، ولكنها بحاجة للمزيد من تسليط الضوء على اللاعبات الموهوبات، حيث إن الفرق المختلفة بالدولة تضم مجموعة مميزة، يمكنهن صنع الفارق مع أنديتهن والمنتخبات الوطنية".

وأحرزت الحمادي خلال الموسم المنقضي بدوري كرة القدم النسائية 10 أهداف مع فريقها.

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