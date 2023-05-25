النصر يودّع توميتش ويقترب من غوران

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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ودّع النصر مدربه الكرواتي غوران توميتش، استعداداً للتعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

وصرح مصدر مسؤول من إدارة النصر بأن توميتش أعرب عن رغبته في الرحيل مع نهاية عقده الشهر المقبل، مؤكداً بذلك ما صرح به المدرب نفسه عقب مباراة العين الأحد الماضي.

ودخل العميد في مفاوضات مع الصربي غوران تيفجوديتش مدرب عجمان الحالي، لتعويض المدرب الكرواتي، وتشير بعض المصادر إلى أن النصر في انتظار المخالصة الرسمية بين تيفجوديتش والبرتقالي لإتمام التعاقد معه بشكل رسمي.

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