أحمد بن محمد: تطبيق أفضل المعايير لتعزيز موقع «الأولمبية» عالمياً

المصدر: دبي ـ البيان

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أشاد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بالإسهامات الجليلة والأثر الإيجابي الكبير للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، التي وصفها بأنها تعتبر بمثابة السلطة التشريعية للجنة، انطلاقاً من دورها في تحديد الأطر العامة واعتماد السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بالارتقاء بمختلف عناصر الحركة الأولمبية، سواء على مستوى الاتحادات أو الرياضيين.

وأضاف سموه أنه على مدار العقود الماضية ومنذ تأسيس اللجنة الأولمبية الوطنية عام 1979 كانت الجمعية العمومية خير داعم ومحفز لجميع برامج ومبادرات اللجنة التي ما كانت لتتحقق لولا إيمان القيادة الرشيدة بأهمية الرياضة ودورها في تقدُّم الدول وازدهارها.

وحرص الجمعية العمومية على إنجاح هذه المسيرة، وما تجنيه اللجنة من مكتسبات نوعية في مسيرة تمثيل دولة الإمارات في كبرى المحافل والاستحقاقات الرياضية الدولية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه أمس، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية والذي تضمن جدول أعماله العديد من البنود المهمة، منها المصادقة على النظام الأساسي واعتماد اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات اللجنة الأولمبية، عقب قرار مجلس الإدارة شهر مارس الماضي بضرورة عقد انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية حسب الإجراءات المتبعة.

وأكد سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على أهمية تطبيق أفضل المعايير وفقاً للوائح والأنظمة الدولية، بما يسهم في تعزيز موقع اللجنة نموذجاً مرناً متوافقاً مع أحدث الممارسات في الحركة الأولمبية على الصعيدين القاري والدولي.

وخلال الاجتماع، وجّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم التهنئة إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بمناسبة تسميته نائباً لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، متمنياً له دوام التوفيق والسداد لخدمة رياضة الإمارات وإعلاء رايتها في مختلف المحافل الرياضية.

حضورحضر الاجتماع معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، نائب رئيس اللجنة رئيس المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، والمهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية للشؤون الإدارية والمالية، إضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية للجنة.وقد تخلّل الاجتماع مصادقة الأعضاء على النظام الأساسي للجنة، الذي يعد الأحدث من نوعه ويتوافق مع المعايير الدولية وأحكام الميثاق الأولمبي الدولي.

كما تم اعتماد اللجنة الانتخابية المُكلّفة بالإعداد والتحضير والإشراف على انتخابات اللجنة الأولمبية، التي ستعقد خلال 90 يوماً من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، ووفقاً للنظام الأساسي المعتمد؛ إذ تضم اللجنة كلاً من المفتش القضائي عمر محمد ميران رئيساً، وعضوية كل من: المقدم محمد عبدالعزيز المعمري بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والمستشار حسن المرزوقي.

وشهد الاجتماع الموافقة على تكليف اللجنة الانتخابية بإعداد اللائحة الإجرائية لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية للفترة الأولمبية 2021 ـ 2024.

وفقاً لأحكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للجنة على أن يتم الانتهاء من إعداد واعتماد اللائحة الانتخابية من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية خلال (30) يوماً كحد أقصى.

ويضم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وفقاً للنظام الأساسي الجديد 17 عضواً بمجلس الإدارة، منهم 9 أعضاء من الاتحادات الأولمبية، وعضو واحد من الاتحادات غير الأولمبية، وممثل عن لجنة الرياضيين الأولمبيين وآخر عن لجنة المرأة، إضافة إلى 4 أعضاء من ترشيح سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

مشاركات

وعقب انتهاء جدول أعمال الاجتماع طرح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على أعضاء الجمعية العمومية إضافة نائبين لرئيس اللجنة الأولمبية، نظراً لحجم المشاركات الكبير، مثل دورة الألعاب الآسيوية، والألعاب العربية بالجزائر، والألعاب الخليجية بالإمارات والأولمبياد.

والتقطت لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عقب نهاية الاجتماع صورة تذكارية مع مجلس شباب اللجنة الأولمبية الوطنية.

والذي تم إطلاقه مؤخراً بتوجيهات سموه، حيث يضم عدداً من الخبرات والكوادر الشابة والطموحة التي تمتلك رؤى إبداعية وأفكاراً مبتكرة، تخدم واقع رياضة الإمارات بما يعزز مفهوم الثقافة الأولمبية وما تضمنه من مبادئ وأسس وقيم نبيلة تعود بالفائدة المرجوة على المجتمع بشكل عام.

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