شباب المحترفين يخطفون الأنظار في موسم التوهج

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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شهد الموسم الحالي 2022 ــ 2023 تألق عدد من اللاعبين الشباب، الذين لفتوا الأنظار مع أندية المحترفين في مختلف المنافسات المحلية، ونجح البعض منهم، رغم صغر سنهم، في حجز مقاعدهم أساسيين بالتشكيلة، على حساب أسماء تتمتع بخبرة كبيرة في الملاعب، بعد نيلهم ثقة الأجهزة الفنية، بما قدموه من عطاء متميز في المستطيل الأخضر، ما يؤكد أنهم في الطريق الصحيح، ويمثلون حاضر ومستقبل الكرة الإماراتية.

ومن ضمن الأسماء التي كانت من النجوم البارزة في مشوار الموسم، حارب سهيل «20 عاماً» المتوج بلقب بطولة الدوري مع شباب الأهلي، والذي شارك في 24 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين، ليكون أساسياً للمرة الأولى على الرغم من أنه برز الموسم الماضي، ووصل إلى قائمة المنتخب، لكنه لم يكن أساسياً حينها.

وخلال هذا الموسم فرض نفسه بقوة وقدم مستويات رائعة، بجانب زميله في الفريق بدر ناصر «21 عاماً» الذي خاض 16 مباراة بشعار الفرسان في ثاني موسم له بالمحترفين، وأكد أنه مستقبل الظهير الأيسر.

23 كما شهد الموسم بزوغ نجم أحمد عامر «25 عاماً» مهاجم اتحاد كلباء، والذي شارك في 23 مباراة وأحرز 9 أهداف مؤثرة، وكان اللاعب الأكثر توهجاً في الموسم، وصاحب بصمة واضحة في النتائج الإيجابية التي حققها الفريق، إضافة إلى زميله الشاب سلطان عادل «19 عاماً» والذي لعب 15 مباراة مع «النمور».

ومن الأسماء التي وواصلت في سكة النجاح، خالد البلوشي «24 عاماً» لاعب وسط العين الذي نجح في المشاركة بعدد 20 مباراة، وكان من العناصر المتميزة التي أثبتت وجودها وتميزها.

وبرز فارس خليل «22 عاماً» مع الوصل في 20 مباراة بالدوري ليكون أساسياً للمرة الأولى، رغم أن الإمبراطور استعان به قبل 5 مواسم للعب مع الفريق الأول، ولكن ظل يقاتل حتى أصبح عنصراً أساسياً في التشكيلة، بعد أن استفاد من تجربة إعارته الموسم الماضي للصقور، والذي لعب معه 7 مباريات.

25 وتألق عبد الله حمد «21عاماً» مع الوحدة، بعد أن كان قد ظهر في خواتيم المواسم الماضي عندما منحه المدرب غريغوري الثقة، وقدمه للأضواء في عدد من المباريات لكنه فرض نفسه أساسياً في تشكيلة «أصحاب السعادة»، خلال الموسم الحالي ولعب 25 مباراة بالدوري.

إضافة إلى زايد سلطان «22 عاماً» مدافع الجزيرة، والذي احتل مقعداً أساسياً ولعب 22 مباراة، وكان من أميز الأسماء الجديدة التي قدمها «فخر أبوظبي» ليكون وجهاً جديداً، ضمن نجوم الموسم الشابة.

وهنالك ماجد الطنيجي «20 عاماً» ظهير النصر، الذي لعب 10 مباريات في أول موسم له بالمحترفين، دون سابق خبرة، مقدماً مستوى جيداً، رغم أنه انضم لكشوفات الفريق قادماً من دوري الدرجة الأولى، الذي كان ينشط فيه مع فريق الرمس.

21 وانتزع محمد إسماعيل الجنيبي «24 عاماً» فرصة اللعب مع الظفرة، والتي لم تتوفر له مع فريقه السابق الوحدة، وشارك الجنيبي في 21 مباراة، وكان من أفضل لاعبي الفريق، الذي غادر المنافسة إلى دوري الهواة.

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