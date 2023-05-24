الوحدة يُقصي الجيش المغربي ويتأهل لدور المجموعات بـ "كأس الملك سلمان للأندية"

المصدر: أبوظبي-محمد صادق تصوير سيف الكعبي

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تأهل الوحدة إلى دور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد فوزه على الجيش الملكي المغربي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء، على استاد آل نهيان بأبوظبي، في إياب الدور التمهيدي الثاني من البطولة.

وكان الوحدة تعادل 0-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت في الرباط الجمعة الماضي ليصعد إلى النهائيات بعد فوزه في مجموع المباراتين 3-0.

والتحق الوحدة بفرق المجموعة الرابعة رفقة الرجاء البيضاوي المغربي وشباب بلوزداد الجزائري والمتأهل من نواذيبو الموريتاني والكويت الكويتي.

تقدم الأرجنتيني فاكوندو دانييل للوحدة بالهدف الأول في الدقيقة 16 بكرة رأسية من العرضية التي أرسلها سهيل المنصوري جهة اليسار.

وأضاف البرازيلي جواو بيدرو الهدف الثاني في الدقيقة 54 بعدما حول رأسية فاكوندو داخل شباك حارس الجيش الملكي أيوب بولبير.

واختتم آلان ماركيز ثلاثية العنابي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

قدم الوحدة مباراة جيدة، ولعب الهولندي آرنو بويتنويغ مدرب العنابي بواقعية وبتوازن ما بين الدفاع والهجوم، ونجح لاعبو الوحدة في فرض أفضليتهم على مجريات المباراة، وكان الفريق الأكثر خطورة على مرمى متصدر الدوري المغربي.

ونجح الوحدة في إغلاق المنافذ على لاعبي الجيش المغربي وتأمين مرمى الحارس محمد الشامسي الذي لم يتعرض إلى تهديد حقيقي باستثناء فرصة وحيدة في شوط المباراة الأول.

وتقام نهائيات كأس الملك سلمان للأندية في المملكة العربية السعودية في الفترة من 20 يوليو إلى 5 أغسطس، بمشاركة 16 فريقاً، قسمت إلى 4 مجموعات.

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