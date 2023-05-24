منصور بن محمد يستقبل فريق حتّا بمناسبة فوزه بلقب دوري الدرجة الأولى

المصدر: وام

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هنّأ سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي أعضاء مجلس إدارة فريق نادي حتّا واللاعبين والطاقم الفني والإداري للفريق، بمناسبة فوز النادي بلقب أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، وعودته للمشاركة في النسخة المقبلة لدوري أدنوك للمحترفين ليكون بذلك النادي الرابع من دبي الذي يشارك في البطولة.

وأكد سموّه أن فوز نادي حتّا بلقب دوري الدرجة الأولى جاء ثمرة خطة عمل طموحة وتعاون فعّال بين مجلس دبي الرياضي ونادي حتّا، وتتويجاً لتوجيهات الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، وجهود مجلس إدارته والجهازين الإداري والفني والمدرب الوطني واللاعبين، مطالباً سموّه إدارة ولاعبي حتّا بالاستعداد الجيد للموسم المقبل، وتقديم مستويات رفيعة من الأداء تتناسب مع قوة المنافسة في دوري المحترفين وتؤهلهم للاستمرار في البطولة الأقوى.

وأشار سموه إلى أن هذا الفوز يسهم في استكمال جهود التطوير الذي تشهده منطقة حتّا على الصعيد الرياضي، أسوة بباقي أوجه التطوّر الكبير التي طالت قطاعات البنية التحتية والمشاريع التنموية والسياحية والرياضية، وغيرها من القطاعات الحيوية، بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

جاء ذلك خلال استقبال سمو رئيس مجلس دبي الرياضي، بحضور معالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس، وفد نادي حتّا بمناسبة تتويج الفريق الأول بطلاً لمسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2022-2023 برصيد 75 نقطة ليحجز بالتالي موقعه في النسخة المقبلة من دوري المحترفين قبل جولتين من نهاية الدوري وتحديداً في ختام مباريات الجولة الـ 32.

حضر اللقاء، الذي عُقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم، سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وسعادة علي محمد عبيد البدواوي، رئيس مجلس إدارة نادي حتّا وشركة حتّا لكرة القدم، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأعضاء مجلس إدارة نادي حتّا وشركة حتّا لكرة القدم،

وأعضاء الجهازين الإداري والفني للفريق بقيادة المدرب الوطني الدكتور عبد الله مسفر ولاعبي الفريق.

وصافح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وفد النادي من المسؤولين والمدربين والإداريين واللاعبين ، معبّراً عن سعادته بفوزهم بلقب الدرجة الأولى والصعود لدوري المحترفين بكرة القدم، حيث تبادل سموه أطراف الحديث مع رئيس مجلس الإدارة، والتقطت لسموه الصور التذكارية مع أعضاء الفريق ودرع البطولة.

من جانبه، أعرب محمد عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة النادي عن عميق الشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لما قدمه سموه لأعضاء الفريق خلال اللقاء من كلمات التحفيز والتشجيع، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، مشيداً بالدعم الذي وفره سموه لنادي حتّا ما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الرياضي المهم.

كما أكد البدواوي أن فوز الفريق بلقب دوري الدرجة الأولى والعودة للمشاركة في دوري المحترفين لكرة القدم جاء نتيجة العمل بروح الفريق الواحد تنفيذاً لتوجيهات الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس النادي الذي حدد هدفا يتمثل في الفوز باللقب من خلال متابعته مراحل تطور أداء الفريق ونتائجه وتقديم التوجيهات للفريق على مدار الموسم لتحقيق هذا الهدف.

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