الجزيرة يعلن عن شراكة جديدة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن نادي الجزيرة عن توقيعه اتفاقية شراكة مع مجموعة برجيل القابضة تمتد لثلاث سنوات، تقدم خلالها برجيل القابضة مجموعة واسعة من الخبرات والخدمات المتخصصة لمنتسبي النادي وفرقه الرياضية ولاعبيه المحترفين بمختلف فئاتهم.

جرت مراسم التوقيع في ملعب النادي بحضور طارق أحمد المسعود، عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة رئيس شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، وعمران محمد الخوري، عضو مجلس الشركة، وعلي يوسف الحمادي المدير التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة، وكل من الدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، جون سونيل الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة.

وقال علي يوسف الحمادي: «يسعدنا أن نرحب بمجموعة برجيل القابضة ضمن شركاء نادي الجزيرة ونعتبرها إضافة مهمة لشركاء النادي لما تحمله من قيم مؤسسية وإنسانية ملهمة وما تقوم به من أدوار مقدرة تجاه مجتمع أبوظبي بجميع فئاته من خلال تقديمها للعديد من الخدمات المتخصصة والمتكاملة، والتزامها المطلق بتقديم هذه الخدمات والخبرات باتباع أفضل وأحدث المعايير العالمية».

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة «إننا سعداء بهذه الاتفاقية ونرحب بهذا التعاون مع نادٍ كبير مثل نادي الجزيرة، وستعزز شراكتنا من ربط ما نقدمه من خدمات لمجتمع أبوظبي بالرياضة، ونؤكد أن برجيل ستسخر كل خبراتها وإمكانياتها لتحقيق الهدف المنشود من هذه الاتفاقية ونأمل في امتداد هذه الشراكة مع نادي الجزيرة واستمرارها لسنوات طويلة».

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