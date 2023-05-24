كلباء يوزع المهام الإدارية على أعضاء شركة الكرة

المصدر: كلباء ـ محمد فضل

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عقدت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم اجتماعها الأول برئاسة محمد عبيد اليماحي، وتم توزيع المهام الإدارية على أعضاء الشركة حيث تم اختيار كل من: أحمد محمد الزعابي نائباً لرئيس الشركة ومشرف الفريق الأول، وعبيد خلفان الكندي رئيس لجنة الاستراتيجية والشؤون الإدارية، وخلفان جمعة المراشدة المدير المالي ومسؤول التسويق والاستثمار، وأحمد محمد بن عواش مشرف الأكاديمية ومدرسة الكرة، وعادل راشد ضاحي مشرف قطاع المراحل السنية، وأحمد عبدالله اللغاي رئيس اللجنة الإعلامية.

وثمن الاجتماع ثقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك عقب صدور قرار سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، تعيين مجلس إدارة جديد لنادي كلباء، متمنياً التوفيق لأعضاء الشركة الجدد خلال الفترة المقبلة والنهوض بنادي كلباء في مختلف مسابقات كرة القدم. وفي ختام الاجتماع توجه اليماحي رئيس شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم بالشكر إلى علي كانو على الفترة التي قضاها في رئاسة شركة الكرة في النادي متمنياً له دوام التوفيق.

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