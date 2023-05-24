الشارقة والعين.. نهائي ثالث في 90 يوماً

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

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ضرب الشارقة موعداً مع العين للمرة الثالثة في نهائيات الكؤوس خلال 90 يوماً بتأهله للمباراة النهائية على كأس مصرف أبوظبي الإسلامي المقررة السبت المقبل على استاد آل نهيان في أبوظبي.

وبدأ مشوار النهائيات بين الفريقين هذا الموسم في 25 فبراير الماضي عندما التقيا على كأس السوبر ونجح الشارقة في الظفر به بهدف من «نيران صديقة» لمهاجم العين لابا كودجو، وكرر الشارقة الفوز في النهائي الثاني في 28 أبريل الماضي بركلات الترجيح 13 - 12 واحتفظ بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه.

وجاء تأهل الشارقة للنهائي على حساب الجزيرة بعد مباراة مثيرة تأرجحت فيها النتيجة هنا وهناك بتقدم الجزيرة ثم تعادل الشارقة وتقدمه وعودة الجزيرة للتعادل 2-2 ليستفيد الشارقة من فوزه ذهاباً بهدف دون رد.

غضب كايزر

وبدا مارسيل كايزر، المدير الفني للجزيرة غاضباً وحزيناً بعد التعادل، ووجه انتقادات صريحة لأسلوب فريق الشارقة في تعمد إهدار الوقت حيث قال: «المباراة كانت بين فريق يحاول لعب كرة القدم، وفريق آخر يعمل على إضاعة الوقت، إذا كانت عملية إضاعة الوقت وسيلةً للتأهل إلى المباراة النهائية، فأهنئ الشارقة على نجاحه في تحقيق هدفه».

واسترسل المدرب الهولندي «نحن كنا بحاجة إلى تسجيل هدف ثالث وحاسم، وكنا قريبين من ذلك، ولكننا لم نوفّق في التأهل»، ودافع كايزر عن فريقه، قائلاً: «أخبرت لاعبي الجزيرة أنني فخورٌ بأدائهم، مثلما كنت فخوراً بهم على مدار المواسم الأربعة الماضية».

وعلّق على كونه قد خاض آخر مبارياته كمدير فني للفريق قائلاً: «أتمنى العودة إلى التدريب قريباً بعد انتهاء مسيرتي مع الجزيرة، أعتقد بأنني بحاجة إلى فترة من الراحة».

17 دقيقة

وكان حكم المباراة الدولي يحي الملا احتسب 17 دقيقة كـوقت بديل خلال شوطي المباراة بواقع 8 دقائق للشوط الأول و9 للشوط الثاني وذلك بسبب التوقفات الكثيرة بسبب المخالفات والاحتكاكات ومن بينها حالة طرد المدرب كوزمين أولاريو في الشوط الثاني والعودة لتقنية «الفار».

كاتالين يرد

ودافع كاتالين نيكولا مساعد المدرب كوزمين أولاريو عن طريقة لعب فريقه رداً على تصريحات مارسيل كايزر، المدير الفني للجزيرة وعلّق نيكولا قائلاً: «نحترم وجهة نظره، ولكن عليه ألا ينسى أن الشارقة حقق الأهم، وتأهل في ظل غياب 3 أجانب».

وأوضح المدرب الروماني، «لا يستطيع أي فريق اللعب دون 3 من أجانبه المتواجدين في خط الهجوم، وهم باكو ألكاسير وجورج دجانيني وكايو فيرنانديز، ولكننا نحن لعبنا، وهاجمنا، ولم تواجهنا أي مشاكل في التسجيل، بل سجلنا هدفين».

وأضاف نيكولا: «هذه المرة الرابعة في موسم 2022 - 2023 الحالي نخوض فيها النهائي»، في إشارة إلى نهائي كأس رئيس الدولة المؤجل من الموسم الماضي وفاز فيه الشارقة على الوحدة و 3 نهائيات مع العين.

وشدد نيكولا، «هذا لم يأتِ من فراغ أهنئ اللاعبين على ما قدموه بالنظر إلى الغيابات، والتي لا يستطيع أي فريق آخر تحمّلها»، وختم قائلاً: «لا أود التطرق إلى التحكيم، ولكن تكفي الاحتكاكات العديدة بين لاعبي الفريقين، فبعض القرارات ساهمت في شحن اللاعبين».

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