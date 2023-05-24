الصفقات الكبيرة لا تصنع وحدها بطل «المحترفين»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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عاش الدوري الإماراتي 14 موسماً في عصر الاحتراف منذ بدايته 2008 - 2009، وشهدت البطولة خلال تلك الفترة، تطوراً كبيراً في القيمة السوقية للبطولة الأقوى.

والتي لا ينال لقبها دائماً الفريق الأعلى قيمة، والمحددة وفق صفقات اللاعبين المتواجدين في قائمة الفريق، وفي الكثير من الأحيان يفوز بدرع الدوري فريق خارج التوقعات، ما يعني أن القيم المالية المدفوعة في الأسماء الرنانة من اللاعبين، لا تكفي وحدها لصناعة بطل للدوري.

وخلال 12 نسخة، نجح العين 3 مرات في تحقيق اللقب مقابل مرة واحدة لشباب الأهلي، وذلك عندما كانوا الأكثر إنفاقاً، وفي النسخ الثماني الأخرى، لم يتوج باللقب النادي الأعلى قيمة سوقية، والمرتبطة بقيمة تعاقداته مع لاعبيه.

وتفصيلاً شهد موسم 2022 - 2023، وصول القيمة السوقية للدوري إلى 277.51 مليون يورو ما يعادل ملياراً و102 ألف درهم، بمتوسط 535 ألف يورو للاعب، وتحديداً 2 مليون و124 ألف درهم، وظهر الشارقة الأعلى بقيمة 163.56 مليون درهم، ودبا الفجيرة الأقل بقيمة 28.19 مليون درهم ومع هذا لم يفز الشارقة بدرع الدوري، ولكن توج به شباب الأهلي ثالث أعلى قيمة وقدرها 118.85 مليون درهم.

وفي موسم 2021 - 2022، وصلت القيمة السوقية للدوري 28 مليار درهم تقريباً، أي بفارق أقل 102 ألف درهم عن نسخة هذا الموسم، وبمتوسط مليون و643 ألف درهم للاعب، وكان العين الأعلى بقيمة 120.99 مليون درهم ونجح بالفعل في الفوز بالبطولة، والظفرة الأقل بقيمة 24.58 مليون درهم.

فارق

ووصل الفارق بين نسخة الدوري هذا الموسم، والنسخة الثالثة في موسم 2010 - 2011، عندما بدأ موقع «ترانسفير ماركت» في رصد الدوري الإماراتي إلى 985 مليون درهم، إذ قدرت القيمة حينها بـ116.67 مليون درهم، وبمتوسط 587.69 ألف درهم للاعب، وكان النصر الأعلى بقيمة 31.7 مليون درهم بمتوسط مليون و985 ألف درهم للاعب ومع هذا لم يفز بالدوري، وناله الجزيرة سابع قائمة القيم السوقية بـ7.15 ملايين درهم.

وتصاعدت القيمة السوقية للدوري في النسخة التالية 2011 - 2012، ووصلت إلى 258.82 مليون درهم بمتوسط 643.29 ألف درهم للاعب، وكان العين الأعلى بقيمة 93.32 مليون درهم ونال لقب الدوري.

هبوط وصعود

تراجعت القيمة السوقية في موسم 2012 - 2013، لتصل إلى 198.55 مليون درهم وبمتوسط 405 آلاف درهم، وكان الوصل الأعلى بقيمة 35.14 مليون درهم.

ونال العين اللقب رغم أنه كان ثاني القائمة بقيمة 33.28 مليون درهم وبمتوسط مليون درهم للاعب وكان الظفرة الأقل قيمة بأربعة ملايين درهم.

ثم عاودت القيمة السوقية لدورينا الارتفاع في الموسم التالي 2013 - 2014 لتصل إلى 359.37 مليون درهم وبمتوسط 730.65 ألف درهم للاعب، وكان الجزيرة الأعلى بقيمة الأعلى بقيمة 87.5 مليون درهم وبمتوسط 2 مليون و434 ألف درهم، والظفرة الأقل بقيمة 9.13 ملايين، ونال شباب الأهلي درع الدوري، رغم وجوده في الترتيب الثامن للقيمة السوقية.

ووصلت القيمة السوقية في موسم 2014 - 2015 إلى 618.86 مليون درهم بمتوسط مليون درهم للاعب، وكان شباب الأهلي الأعلى بقيمة 136 مليون درهم وبمتوسط 2 مليون و672 ألف درهم للاعب، والظفرة الأقل بقيمة 11.83 مليون درهم، ونال العين اللقب، وكان في الترتيب الثالث بقيمة 80.1 مليون درهم.

وفي موسم 2015 - 2016، ارتفعت القيمة السوقية إلى 685.89 مليون درهم وكان شباب الأهلي الأعلى بقيمة 161.62 مليون درهم، وبمتوسط 4.25 ملايين للاعب، ودبا الفجيرة الأقل بقيمة 2,978.182 مليوناً و978 ألف درهم وتوج شباب الأهلي بطلاً.

تراجع مؤقت

تراجعت القيمة السوقية في موسم 2016 - 2017، إلى 608.7 ملايين درهم كما تراجعت القيمة السوقية لشباب الأهلي إلى 123.81 مليوناً ولكنه بقي الأعلى في الموسم بمتوسط 3 ملايين و347 ألف درهم للاعب ونال اللقب الجزيرة صاحب المركز الثاني بقيمة 102.97 مليون،

واستمر التراجع المؤقت لقيمة الدوري لتصل في موسم 2017 - 2018 إلى 487.43 مليون درهم بمتوسط مليون درهم للاعب وكان العين الأعلى بقيمة 81.80 مليون درهم ونال لقب الدوري.

وكان نادي الإمارات الأقل بقيمة 17.27 مليوناً، ثم بدأت القيمة في الصعود تدريجياً لتصل في موسم 2018 - 2019 إلى 619.38 مليون درهم، وكان العين الأعلى بقيمة بـ82.32 مليوناً والفجيرة الأقل بقيمة 18.86 مليوناً، ونال الشارقة درع الدوري وكان في الترتيب الثالث بقيمة 59 مليوناً.

وفي موسم 2019 - 2020 وصلت القيمة السوقية للدوري 663.86 مليون درهم وبقي العين الأعلى بقيمة 83.98 مليوناً والفجيرة الأقل بقيمة 19 مليوناً، ولم يستكمل هذا الموسم لظروف الإجراءات الاستثنائية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي موسم 2020 - 2021، وصلت القيمة السوقية إلى 912 مليون درهم وكان الشارقة الأعلى بقيمة 151.61 مليوناً، وخورفكان الأقل بقيمة 29 مليون درهم، فيما نال الجزيرة اللقب وكان في المركز الثالث في القائمة السوقية بقيمة 89.27 مليون درهم.

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