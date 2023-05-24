الوحدة والجيش الملكي حسم بطاقة الصعود

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عند الساعة 19:45 مساء اليوم على ملعبه باستاد آل نهيان بأبوظبي، نظيره الجيش الملكي المغربي، ضمن إياب الدور الثاني من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

ويسعى العنابي إلى حسم بطاقة الصعود إلى دور المجموعات بنهائيات البطولة التي تقام في المملكة العربية السعودية في يوليو وأغسطس المقبلين، إذ يطمح «أصحاب السعادة» إلى خطف بطاقة التأهل للالتحاق بفرق المجموعة الرابعة التي تضم الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري والمتأهل من الدور التمهيدي من مواجهة نواذيبو الموريتاني والكويت الكويتي.

ويحتاج الوحدة إلى الفوز بأي نتيجة بعدما حقق نتيجة إيجابية بتعادله السلبي مع الجيش الملكي في مباراة الذهاب التي أقيمت في الرباط الأسبوع الماضي.

واختتم العنابي تدريباته مساء أول من أمس وسط معنويات عالية وإصرار من جانب اللاعبين على حسم بطاقة الصعود، خصوصاً بعد الأداء الجيد الذي قدمه الفريق في مباراة الذهاب لاسيما على المستوى الدفاعي، حيث ركز الجهاز الفني بقيادة الهولندي آرنو بويتنويغ خلال المران الختامي على وضع اللمسات النهائية على الخطة والتشكيلة التي سيخوض بها اللقاء.

مباراة هجومية

ومن المتوقع أن يلعب الوحدة مباراة هجومية على عكس لقاء الذهاب، والضغط على لاعبي الجيش الملكي منذ البداية لتسجيل هدف مبكر يسهل من مهمته خلال المباراة ولتفادي أي مفاجآت من الفريق المغربي، إذ ينتظر أن يدفع بويتنويغ مدرب الوحدة بالقوة الضاربة في ظل اكتمال صفوف الفريق، وإعطاء اللاعبين أدواراً هجومية لتهديد مرمى الجيش.

على جانب آخر، تقرر فتح مدرجات استاد آل نهيان مجاناً لدعم العنابي في المباراة المصيرية، إلى جانب الجماهير المغربية من مشجعي الجيش الملكي.

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