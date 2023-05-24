«الأولمبية» تعقد عمومية غير عادية اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

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تعقد اللجنة الأولمبية الوطنية اجتماع الجمعية العمومية غير العادية اليوم بدبي ويشهد جدول أعمالها العديد من البنود المهمة منها المصادقة على النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية .

والذي تمت الموافقة عليه من اللجنة الأولمبية الدولية، واعتماد تشكيل اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية للفترة الأولمبية 2021 - 2024.

وفقاً لأحكام النظام الأساسي للجنة، والموافقة على قيام اللجنة الانتخابية باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بانتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية الجديد، والموافقة على تكليف اللجنة الانتخابية بإعداد اللائحة الإجرائية لانتخابات مجلس إدارة اللجنة للفترة الأولمبية 2021 - 2024.

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