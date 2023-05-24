«ميثاق الشرف» يُشعل ميركاتو الصيف في الكويت

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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مع اقتراب الموسم الرياضي في الكويت من محطته الأخيرة، بعدما انتهى رسمياً بتتويج فريق الكويت بطلاً للدوري.

بالإضافة إلى لقب كأس الأمير، وكأس السوبر، بينما ذهب لقب كأس ولي العهد إلى العربي، ارتفعت درجة حرارة موسم الانتقالات الصيفية في الأندية المحلية مبكراً من خلال التسريبات التي شهدها الشارع الرياضي في الساعات القليلة الماضية .

والتي تزامنت مع عودة فواز الحساوي رئيس نادي القادسية السابق مرة أخرى إلى دعم النادي، الذي ابتعد عن منصات التتويج خلال المواسم الماضية، وأصبح خروجه خالي الوفاض شيئاً معتاداً عليه لدى الجماهير التي توسمت خيراً في عودته، بعدما أعلن عن جلب صفقات من العيار الثقيل سواء على مستوى المحليين أو المحترفين، وهو الأمر الذي أشعل سوق الانتقالات مبكراً.

وجاءت صفقة مبارك الفنيني لاعب السالمية والأزرق الكويتي البداية بجانب تقديم كتاب رسمي إلى إدارة نادي الرفاع البحريني للحصول على خدمات اللاعب الدولي محمد مرهون المعار إلى نادي الكويت على الرغم من عدم انتهاء الإعارة ولكنها ضربة استباقية لضم مرهون على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى ضم الإسباني ديمبلي لاعب وسط كاظمة الذي قدم مستوى جيداً خلال الموسم الحالي.

ميثاق

وأعلن فواز الحساوي عدم التزامه بميثاق الشرف بين الأندية وذكر على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي:

«بصراحة أنا جداً منصدم من هذيل اللي يقولون ميثاق وميثاق ولازم قبل لا نوقع لازم نشاور ليش لما اخذتوا لاعبين القادسية كان في ميثاق.. أنا أقول العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، نأخذ لاعبينكم عادي بس إذا انتوا تبون تأخذون.. لا في ميثاق ولازم نشاور يعني حلال علينا وحرام عليكم خير إن شاء الله».

معايير

وفي نادي الكويت تسير الأمور وفق معايير وضوابط، بإعلان خالد الغانم رئيس النادي احترام ميثاق الشرف بين الأندية في عدم التفاوض مع اللاعبين دون الرجوع إلى مجلس إدارة النادي إذا كان اللاعب مرتبطاً بعقد مع ناديه وهو ما ينطبق على الليبي محمد صوله، وهناك محاولات لضم محمد دحام لاعب النصر وصيف هداف الدوري.

بينما يعمل النصر في هدوء بالتعاقد مع مشعل الشمري لاعب التضامن السابق المحترف في سترة البحريني، والسوري عبدالله الشامي من الفحيحيل، تجديد عقد المحترف السوري عمرو ميداني، والمحترف البرازيلي كاكا مينديز قادماً من فريق الأخدود السعودي.

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