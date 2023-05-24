حسن إسماعيل يحاضر في «التدريبية الأفريقية»

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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يحاضر حسن إسماعيل، المشرف الفني على قطاع حراس المرمى في نادي الشارقة، في الدورة التدريبية الأفريقية للمدربين للحصول على الرخصة (A).

والتي يقيمها حالياً الاتحاد المصري لكرة القدم في القاهرة.

وبالتعاون مع الاتحاد الأفريقي للكرة، ويشرف عليها الدكتور جمال محمد علي مدير تطوير التدريب في الاتحاد المصري للكرة. ويشارك حسن إسماعيل، في الدورة ضمن استعانة الاتحاد المصري للكرة بعدد من مدربي الخبرات في العالم العربي، لإلقاء بعض المحاضرات العلمية الفنية للدارسين للاستفادة من خبراتهم.

ويشارك في الدورة الممتدة لثلاثة أشهر والمتضمنة 288 ساعة تدريبية 25 مدرباً، وتتضمن 5 دورات منفصلة، وتتخللها 48 ساعة تطبيقية.

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