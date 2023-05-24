تعاون بين اتحاد الكرة وجامعة الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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وقع اتحاد الإمارات لكرة القدم اتفاقية تعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات التعليمية بالدولة، بما يخدم منتسبي لعبة كرة القدم من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين، من خلال البرامج التعليمية المتخصصة.

شهد مراسم توقيع الاتفاقية، التي جرت في المقر الرئيسي لاتحاد الكرة بدبي، محمد بن هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، والأستاذ الدكتور غالب البريكي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، والدكتورة هالة الحويرص عميد كلية التربية، والدكتور جورجيوس نايسيس رئيس قسم التربية الرياضية.

وقال بن هزام: «سعداء بتوقيع الاتفاقية مع مؤسسة رائدة في مجال التعليم العالي، ونسعى إلى تطويرتطبيق الأبحاث، التي يمكن الاستفادة منها لخدمة الكرة الإماراتية».

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