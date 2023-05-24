محمد سيف: «الأسرة الواحدة» سر نجاح عجمان

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد محمد سيف لاعب الظفرة أنه استفاد كثيراً من تجربة الإعارة الأخيرة إلى عجمان، مؤكداً أنه قضى 6 أشهر أضافت له الكثير في مسيرته، وأكسبته أصدقاء جدداً يعتبرهم من أهم مكاسب التجربة، ذاكراً أنه اكتشف سر نجاح عجمان، وتميز نتائجه في فترة الإعارة، مبيناً أن ذلك يعود إلى ترابط أسرة النادي.

وأضاف: وجدت أن الجميع على قلب رجل واحد، الإدارة قريبة جداً من الفريق، وكذلك الجهاز الفني، وهنالك ترابط كبير بين اللاعبين، ومساندة دائمة من الجمهور، روح الأسرة الواحدة حاضرة داخل النادي، لذلك منذ انضمامي إلى التدريبات في اليوم الأول لم أشعر بأني غريب، على العكس تماماً انسجمت سريعاً مع الأجواء المحيطة، وزملائي اللاعبين، وحالياً أشعر بأنني لعبت معه 3 سنوات، وليس 6 أشهر فقط، على الرغم من الإصابة، التي أبعدتني عنه في الفترة الأخيرة.

حزن

وعبر محمد سيف عن حزنه لهبوط فريقه الظفرة من دوري المحترفين، ذاكراً أن فارس الظفرة يعتبر من الأعمدة الأساسية والفرق، التي أثبتت وجودها، منذ انطلاق البطولة، وحقق أفضل النتائج خصوصاً في منافسة كأس رئيس الدولة، التي وصل إلى النهائي فيها مرتين.

واستطرد قائلاً: الظفرة من الأندية المؤثرة التي ظلت تشكل إضافة كبيرة في الدوري، وهبوطه بالتأكيد خسارة لمحبي كرة القدم، للأمانة الفريق به عناصر جيدة، والإدارة اجتهدت من أجل المحافظة على وجوده وإبعاده عن الهبوط، لكن كان هنالك عدم توفيق، لازم زملائي اللاعبين في الكثير من المباريات.

كما أن الهبوط أمر مقدر، ولا مفر منه، في النهاية لا بد أن يكون هناك هابط وصاعد، وأنا على ثقة بأن الظفرة سيعود إلى موقعه الطبيعي في الفرصة المقبلة، لأنه ناد كبير، ويستحق أن يكون بين الكبار.

نهاية التعاقد

وأبان محمد سيف أن عقده ينتهي في الأيام المقبلة مع الظفرة، وسيكون بعدها لاعباً حراً في اختيار وجهته الجديدة، مبيناً أن الوقت ما زال مبكراً للحديث حول هذا الموضوع، مؤكداً أنه سيدرس العرض الأنسب، لمواصلة مشواره الكروي في الفترة المقبلة.

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