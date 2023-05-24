إجازات نجوم دورينا.. سفر وسياحة وتجديف

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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وسط احتفالات شباب الأهلي وجماهيره بتحقيق درع دوري أدنوك للمحترفين للموسم الجاري 2022 - 2023، قام لاعبو الفريق، البرازيلي المقيم إيغور جيسوس، والمحترف البلجيكي جيسون دينايير، بزيارة لابرز معالم دبي السياحية إلى جانب إحدى حدائق الحيوانات، فيما فضل وليد عباس، القيام بممارسة رياضة التجديف.

وقام اللاعبون الثلاثة بنشر تلك اللقطات والفيديوهات عبر حساباتهم الشخصية على انستغرام. وعقب نهاية هذا الموسم بالنسبة للاعبي شباب الأهلي، تم منح اللاعبين إجازة حتى بداية التجمع مطلع يوليو المقبل، لبدء التحضير للموسم الجديد، والمتوقع انطلاقه منتصف أغسطس 2023، قام لاعبو شباب الأهلي، بالتخطيط لكيفية قضاء أيام الإجازة، وبالتأكيد سيتجه اللاعبون المقيمون والمحترفون الأجانب، إلى قضاء أغلبها خارج الدولة سواء بزيارات عائلية أو برحلات سياحية إلى دول أخرى.

رحلة

وقام إيغور جيسوس، بزيارة عدد من معالم دبي السياحية في مقدمتها متحف المستقبل، ثم تحول إلى التجول في حديقة حيوانات، قبل أن يبدأ فعلياً إجازته السنوية، والمتوقع أن يقوم خلالها بزيارة إلى عائلته في البرازيل، مع القيام برحلة سياحية في إحدى الدول الأوروبية كما يفعل مع نهاية كل موسم.

ويعود بعدها إلى الدولة استعداداً لإكمال تعاقده مع شباب الأهلي، بعد موسم صعب تعرض خلاله اللاعب لأكثر من إصابة أثرت على مشاركته مع الفريق، ليظهر في 932 دقيقة فقط موزعة على 17 مباراة في الدوري، وسجل خلالها 6 أهداف.

مستقبل

من جانبه، قام اللاعب الدولي البلجيكي جيسون دينايير، بزيارة لإحدى حدائق الحيوانات، والتقط فيديو وهو يسير في الحديقة، ولم يتحدد بعد مستقبل اللاعب مع «فرسان دبي»، بعدما اقتصرت مشاركته على 741 دقيقة موزعة على 9 مباريات فقط في الدوري، بسبب تعرضه لإصابة مؤثرة حرمته من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم في قطر 2022. أما وليد عباس.

والذي غاب عن آخر مباراتين لشباب الأهلي في دوري أدنوك للمحترفين بسبب الإصابة، فنشر صورته وهو يستمتع بالتجديف في أول أيام الإجازة، مع توقعات باستمرار اللاعب لموسم جديد مع «فرسان دبي»، والذي سيخوضه مع الفريق بعمر 38 عاماً، بعد تقديم اللاعب لمستويات جيدة في قيادة دفاع الفريق، ومشاركته في 1855 دقيقة موزعة على 21 مباراة في الدوري، وسجل خلالها هدفاً واحداً.

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