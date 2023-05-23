دبا يجدد عقد البرازيلي اوليفيرا

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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جددت إدارة نادي دبا الفجيرة عقد البرازيلي الفارو اوليفيرا حتى 2026، ليواصل اللاعب مسيرته مع النواخذه قاطعاً الطريق أمام الأندية الأخرى التي كانت ترغب في ضمه، وذلك عقب تألق اوليفيرا اللافت مع فريقه هذا الموسم والذي ساهم معه في تسجيل عدد من الأهداف المهمة، وخصوصاً في الجولات الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين وسيحاول اوليفيرا إعادة النواخذة من جديد للعب في دوري الأضواء والشهرة عقب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى بعد موسم وحيد قضاه في دوري الكبار.

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