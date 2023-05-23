شباب الأهلي يدعم حملة «وقف المليار وجبة»

المصدر: دبي - البي

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استقبل علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، لاعبي الفريق الأول بنادي شباب الأهلي، أبطال دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في مقر المؤسسة بدبي، واحتفت المؤسسة بدرع شباب الأهلي بحضور مديري الوحدات التنظيمية وعدد من موظفي المؤسسة.

وقام علي المطوع، بتكريم لاعبي «فرسان دبي»، واختيار اللاعبين وليد عباس ومحمد مرزوق، ليكونا «سفري الوقف والعمل الخيري» في القطاع الرياضي، وخلال الزيارة قدم النادي مساهمة مالية دعماً لحملة «وقف المليار وجبة»، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، ولتوفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظاً في العالم ومساندة الجهود الدولية لمكافحة الجوع والقضاء عليه.

وهنّأ علي المطوع، نادي شباب الأهلي بمناسبة التتويج بلقب بطل دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم لموسم 2022-2023، والحصول على اللقب الثامن في تاريخ البطولة، مثمناً المساهمة الخيرية لنادي شباب الأهلي ودعمه لحملة «وقف المليار وجبة»، وقال المطوع إن المساهمة تجسد صورة تكامل منظومة العمل الخيري بين كافة القطاعات في دولة الإمارات، وترسّخ مفهوم التعاون الإنساني بين مختلف مؤسسات المجتمع.

وتابع المطوع، تتشرف المؤسسة بمنح اللاعبين وليد عباس ومحمد مرزوق لقب «سفراء الوقف والعمل الخيري» في القطاع الرياضي، لافتاً إلى أن «أوقاف دبي» شريك أساسي في عملية التنمية المجتمعية وداعم لكافة القطاعات الحيوية في الدولة، وأشار إلى تزايد الإقبال المجتمعي من مختلف الشرائح للمشاركة في العمل الوقفي والنشاط الخيري، وهو ما يعكس القيم الخير والعطاء المتأصلة في مجتمع الإمارات.

ومن جانبه، توجه لاعبو نادي شباب الأهلي بالشكر والثناء لأوقاف دبي على حفاوة الاستقبال ودعمها للنادي، معرباً عن فخره بمنحه لقب «سفير الوقف والعمل الخيري»، وذكر أن النادي يتشرف بدعم المبادرات الإنسانية والمشروعات الخيرية التي تطلقها دولة الإمارات، مؤكداً الالتزام الكامل لشباب الأهلي بالمسؤولية تجاه المجتمع.

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