اتفاقية تعاون بين اتحاد الكرة و جامعة الإمارات

المصدر: وام

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وقع اتحاد الإمارات لكرة القدم اتفاقية تعاون مع جامعة الإمارات، بهدف تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات التعليمية بالدولة بما يخدم منتسبي لعبة كرة القدم من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين من خلال البرامج التعليمية المتخصصة.

شهد مراسم توقيع اتفاقية التعاون التي جرت في المقر الرئيسي لاتحاد الكرة بدبي الدكتور غالب علي صالح البريكي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، ومحمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، والدكتورة هالة الحويرص عميد كلية التربية، والدكتور جورجيوس نايسيس رئيس قسم التربية الرياضية.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة..نسعى من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى تطوير وتنفيذ استراتيجيات التعليم، وتطبيق الأبحاث التي يمكن الاستفادة منها لخدمة قطاع كرة القدم الإماراتية .

وأكد الحرص على مد جسور التعاون مع كافة مؤسسات الدولة ومنها المؤسسات التعليمية بهدف تبادل التجارب واكتساب الخبرات وتطوير قدرات الرياضيين وخاصة اللاعبين ومنتسبي اتحاد الكرة عبر البرامج المتخصصة التي تستند إلى نهج التعليم الذكي، والذي يعزز إمكانية الجمع بين التعليم والرياضة، مع التركيز على بناء المهارات التخصصية وتحفيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين أوساط الكوادر الإدارية والفنية.

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