الشارقة يتأهل للقاء العين في نهائي كأس «ADIB»
ضرب الشارقة موعداً مع العين في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، بعد تأهله على حساب الجزيرة، بالتعادل معه أمس 2 - 2، في إياب الدور نصف النهائي باستاد الشارقة، ونجح الشارقة في قلب تأخره بهدف، والتقدم 2 - 1 في الشوط الأول، فيما عدل الجزيرة النتيجة في الشوط الثاني، ولم يسعفه الوقت لتعويض خسارته في جولة الذهاب 0 - 1.
جاءت المباراة قوية ونجح علي مبخوت في ترجمة أفضلية الجزيرة بهدف السبق في الدقيقة 22، وانتظر الشارقة حتى الوقت البديل لتعديل النتيجة «ق 45+1»، من نيران صديقة، عندما اصطدمت الكرة بلاعب الجزيرة مامادو كوليبالي ودخلت للمرمى، وتقدم الشارقة بهدف لوان بيريرا بالدقيقة «45+3»، بناءً على قرار حكم «VAR»، منهياً الشوط الأول لصالحه 2 - 1. ونجح برونو بعد نزوله بديلاً لعمر تراوري في إدراك التعادل للجزيرة بالدقيقة 76، وأشهر الحكم الدولي يحيى الملا البطاقة الحمراء في وجه مدرب الشارقة كوزمين، قبل الهدف بخمس دقائق.