الإمارات بالتصنيف الأول في قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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جاء منتخب الإمارات، ضمن التصنيف الأول للمنتخبات، في قرعة تصفيات النسخة السادسة من كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، والمقرر إقامتها بعد غد، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، وسيتم تقسيم المنتخبات المشاركة وعددها 43 منتخباً، إلى 11 مجموعة، وتضم 10 منها، 4 منتخبات، والمجموعة الأخيرة، 3 منتخبات. وتقام التصفيات من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل.

وجرى تصنيف المنتخبات المشاركة في التصفيات على ضوء نتائج النسخة الماضية من البطولة «أوزبكستان 2022»، وتم وضع المنتخبات التي لم تشارك في تلك البطولة في المستوى الأقل.

وتقام التصفيات بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، ويتأهل منها إلى النهائيات، صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى منتخب قطر المضيف. وكان منتخب السعودية، توج بلقب النسخة الماضية من البطولة، والتي أقيمت في يونيو 2022، بعدما تغلب على أوزبكستان المضيفة في النهائي.

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