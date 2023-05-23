العين ينفرد بصدارة الأكثر حصولاً على لقب «الهداف»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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جاء تتويج التوغولي لابا كودجو مهاجم العين بلقب هداف دوري أدنوك للمحترفين في موسم 2023-2022 ليضع العين منفرداً في صدارة الأندية التي حصل لاعبوها على لقب «هداف الدوري» عبر تاريخه.

وحصل كودجو على لقب هداف دوري أدنوك للمحترفين برصيد 28 هدفاً والموسم الثاني على التوالي بعد صراع شرس استمر حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة مع نجم الجزيرة والهداف التاريخي للدوري الإماراتي، علي مبخوت الذي احتل الوصافة بـ27 هدفاً، وهو الصراع الذي انحصر بينهما في المواسم الثلاثة الأخيرة بخلاف موسم 2020-2019 الملغى بسبب جائحة كورونا وتصدره لابا كودجو.

وفض كودجو الشراكة بين العين والوحدة في الأكثر حصولاً على «الحذاء الذهبي» في دورينا، بعدما خرج لقب الهداف من قلعة «الزعيم» في 11 موسماً، مقابل 10 مواسم حصل فيها لاعبو الوحدة على اللقب، إذ كان العنابي متفوقاً قبل قدوم لابا كودجو إلى العين موسم 2020-2019، ونجح المهاجم التوغولي في الحصول على لقب «الهداف» في آخر موسمين ليضع العين منفرداً في الصدارة.

ألقاب

ووصل لابا كودجو إلى 86 هدفاً مع العين في دوري أدنوك للمحترفين في 4 مواسم، إذ أحرز في موسمه الأول 19 هدفاً وهو الموسم الذي تم إلغاؤه بسبب جائحة كورونا، ورغم قرار اللجنة الفنية برابطة المحترفين بتثبيت إحصاءات وأهداف اللاعبين إلا أنه لا يترتب عليه أي أثر قانوني ثم لم يحتسب هدافاً للدوري ولكن احتسبت ضمن رصيد أهدافه، وفي موسم 2021-2020 سجل كودجو 13 هدفاً، وفي الموسم الماضي 2022-2021 أحرز 26 هدفاً وتوج بلقب الهداف، وأنهى الدوري في موسم 2022-2023 هدافاً للمسابقة برصيد 28 هدفاً.

وتوزع لقب هداف الدوري في 47 نسخة - باستثناء موسمي 91-90 و2020-2019 - ما بين لاعبي 12 نادياً إذ يأتي العين في الصدارة في 11 موسماً خرج فيها الهداف «دار الزين»، ويليه الوحدة في الوصافة بـ10 مواسم، ثم الوصل وشباب الأهلي في المركز الثالث بعدما خرج هداف المسابقة من قلعتي «فهود زعبيل» و«الفرسان» في 5 مواسم، ثم الشارقة والجزيرة في 4 مواسم، ثم النصر والشعب في 3 مواسم، وفريقا الإمارات وبني ياس بحصول لاعبيه على لقب الهداف في موسمين، وأخيراً خروج الهداف من ناديي الخليج ودبي في موسم واحد.

تتويج

وشملت قائمة المتوجين بلقب الهداف من العين 7 لاعبين وهم المغربي محيي الدين هبيطة في موسم 78-77، وأحمد عبدالله «مرتان»، في موسمي 81 - 82، و83 - 84 بالتساوي مع فهد خميس نجم الوصل السابق بـ20 هدفاً، وسيف سلطان في موسم 92-93، وخوسيه ساند في موسم 2010-2009، والغاني أسامواه جيان في 3 مواسم متتالية، والسويدي ماركوس بيرغ هداف الدوري في موسم 2017-2018، وأخيراً لابا كودجو في موسمي 2021 - 2022 و2022 - 2023.

وسيطر لاعبو العين على لقب الهداف وبالأخص في حقبة «المحترفين» في 14 نسخة بحصول لاعبيه على «الهداف» في 7 مواسم، مقابل 4 مرات للاعبي الجزيرة، ولقبين لهداف الوحدة تيغالي، ولقب الهداف مرة واحدة لبني ياس.

وانضم لابا كودجو إلى قائمة أكثر اللاعبين تتويجاً بـ«الحذاء الذهبي» والتي يتصدرها الثلاثي فهد خميس وجيان وأندرسون بحصولهما على اللقب في 3 مواسم، ومرتين لكل من كودجو وأحمد عبدالله ومحمد سالم العنزي والبوري لاه وبدر جاسم وعدنان الطلياني وسيباستيان تيغالي.

يذكر أن علي مبخوت نجم ومهاجم الجزيرة يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للدوري برصيد 208 أهداف، ويملك الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بـ33 هدفاً سجلها في موسم 2016 - 2017.

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