مسفر: قرار التجديد مع حتا يحتاج إلى دراسة

المصدر: حتا – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحفظ المدرب الدكتور عبدالله مسفر مدرب حتا ومهندس صعود «الإعصار»، على تحديد أي قرار في شأن استمراره من عدمه في فريقه في دوري الكبار، مشيراً إلى أن قرار الاستمرار في الإعصار يحتاج إلى دراسة وتأنٍّ وتفكير عميق ولا يزال هناك متسع من الوقت، منوهاً بنيل فريقه درع دوري الهواة فلم يأتِ من فراغ بل هناك العديد من الأسباب التي أسهمت في هذا النجاح ومن أهمها روح الأسرة الواحدة بالنادي والتكاتف الكبير بين الجميع، وقال: لم يكن مشوار الصعود مفروشاً بالورود وإنما جاء بعد موسم شاق وعمل مستمر، منوهاً بأن فرحة الجماهير بهذا الإنجاز تعد مستحقة ونحن سعداء بأننا أضفنا إنجازاً وبطولة جديدة لتاريخ الإعصار.

وأعرب مسفر، عن أمله بقاء الفريق من جديد في دوري المحترفين وكسر قاعدة الصاعد هابط، مؤكداً أن إدارة حتا والجهازين الفني والإداري زرعوا روح الانتصار في اللاعبين الذين قابلوا ذلك الاهتمام بالانضباط في التدريبات والتألق داخل أرض الملعب في المباريات كافة.

تحقيق الحلم

من جانبه قال كابتن حتا راشد عيسى: الفريق صعد ليبقى مع الكبار ولقد تمكن من تحقيق حلم الجماهير بعد موسم طويل، لافتاً إلى أن أصعب مواجهات الفريق كانت أمام الرمس قبل 3 جولات في ختام المسابقة وهي المباراة التي تمكن فيها فريق الرمس من إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة ولكننا تمكنا من حسم النقاط الثلاث وتحقيق الفوز في الزمن القاتل بنتيجة 3/2.

وأشار قائد حتا، إلى أنه لا يزال قادراً على العطاء مواسم مقبلة وأعتقد بأن «الإعصار» سيكون له شأن كبير في دوري المحترفين موجهاً الشكر لمدرب الفريق الدكتور عبدالله مسفر الذي تصدى للمهمة في وقت صعب وكان الفريق خاسراً ثلاث مباريات على التوالي ليقود سفينة الإعصار للطريق الصحيح وينجح حتا في إنهاء الموسم برصيد 75 نقطة، منوهاً بأن اللاعبين سعوا إلى تحقيق الرقم القياسي ولكن ذلك لم يحدث ونحمد الله على الصعود والتتويج بالدرع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز