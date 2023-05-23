نجمة أرسنال تبحث سبل الاستثمار في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عبرت اللاعبة البريطانية بيثاني جين ميد، نجمة نادي أرسنال، والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم للسيدات، عن سعادتها الكبيرة بالوجود في دبي، وزيارتها باستمرار وإعجابها بكل ما تضمه دبي من مميزات، وما تشاهده من تطور ومعالم سياحية وحضارية متجددة في كل عام، ما يشكل عامل جذب للاستثمار في مجالات عديدة.

وقالت بيث ميد: «أنا أحب دبي كثيراً، وأزورها باستمرار خلال الإجازات والأعياد، وسعيدة بأن أوجد في دبي هذه المرة، لبحث سبل إطلاق حدث رياضي، يسهم في انتقاء وتطوير الرياضيين الموهوبين ونشر ثقافة ممارسة الرياضة لدى طلبة المدارس، وأيضاً الاستفادة من مكانتي وشهرتي وخبرتي، لأن أكون سفيرة لمجموعة كوجنيتا التعليمية في مجال نشر ممارسة الرياضة لدى الطلبة، ويسرني أن أكون على تواصل معهم، وأسهم في تحقيق أهدافهم الرياضية، إلى جانب أهدافهم العلمية».

وأكدت بيث أن دبي تحتل مكانة مميزة لدى الجميع، ويحرص نجوم الرياضية من كل دول العالم على زيارتها، والاستمتاع بأجوائها الرائعة، وما تضمه من منشآت ومرافق مميزة تساعد على عيش حياة الرفاهية، إلى جانب الاستمتاع بممارسة الرياضة في كل مكان، كما أن البعض ينال فرصة رائعة بالعيش في دبي، وأن يكون جزءاً من مجتمعها من مختلف الجنسيات.

جاء ذلك خلال زيارتها مقر مجلس دبي الرياضي، حيث التقاها سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام النجمة العالمية، إلى جانب وفد مجموعة كوجنيتا البريطانية التعليمية، في مقر مجلس دبي الرياضي.

ترحيب

ورحب سعيد حارب بالنجمة العالمية ووفد المجموعة التعليمية، وأكد حرص مجلس دبي الرياضي على دعم كل الجهود المبذولة لتطوير القطاع الرياضي، وتعزيز العلاقة مع القطاع الخاص لتحقيق النهضة الرياضية والتنمية والاستثمار في أجيال المستقبل، من خلال دعم الاستثمار الرياضي، وأهدى سعيد حارب إلى النجمة العالمية النسخة الإنجليزية من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

بيث ميد، التي قادت المنتخب الإنجليزي لإحراز لقبه الأول في بطولة أوروبا لكرة القدم 2022، ونالت جائزة أفضل لاعبة، وهدافة البطولة، هي سفيرة مجموعة كوجنيتا البريطانية التعليمية، التي تمتلك وتدير أكثر من 100 مدرسة حول العالم، ولها 8 مدارس في الإمارات، من بينها 7 مدارس في دبي، وتتبع المجموعة نهجاً تعليمياً حديثاً، تكون فيه للرياضة أولوية في المنهاج التعليم للطلبة والفعاليات السنوية، من خلال حصص رياضية وأيضاً من خلال إشراك الطلبة في بطولات بمختلف الرياضات على مدار العام، وتخطط المجموعة لإطلاق برنامج رياضي احترافي في دبي، خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، لانتقاء وتطوير الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية، وتوفير الدعم الشامل لهم، من خلال التدريبات وتحليل الأداء وإجراء الاختبارات والفحوصات، وجمع البيانات في نظام إدارة رياضي لبناء ملف تعريفي لكل لاعب، يتم استخدامه لتحديد التدريبات المطلوبة له من قبل مدربين ذوي خبرة عالية.

وعبر الوفد في زيارته عن تقديره لما تناله الرياضة من اهتمام خاص في الإمارات، والمكانة التي تحتلها بين كل القطاعات، وأيضاً التشريعات الداعمة للاستثمار في مجال التعليم والرياضة، كما تقدم بالشكر لمجلس دبي الرياضي، الذي يوفر الدعم لجميع المبادرات التي تحقق أهداف رياضية واجتماعية، وعبروا عن سعادتهم بإطلاق وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية والأهداف الكبيرة، التي يعمل هذا الوسام على تحقيقها، وعن أمنيتهم أن تتوج جهودهم وعملهم في المجال الرياضي بالفوز بهذا الوسام مستقبلاً.

مسيرة حافلة

وحفلت مسيرة بيث ميد بالعديد من الإنجازات، حيث قادت فريق سندرلاند للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات لأول مرة في تاريخه للمواسم 2011، 2012، ودوري السوبر للسيدات 2014، وكأس المحترفين للسيدات 2011، حيث سجلت 77 هدفاً في 78 مباراة، وفي عام 2017 انتقلت للعب في فريق أرسنال، لتقود الفريق للفوز بكأس دوري السيدات، في أول مشاركة لها مع النادي، وتصل معه إلى وصافة كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات، ثم قادت الفريق في الموسم التالي 2018 - 2019 للفوز بلقب دوري السوبر للسيدات.

وقادت منتخب إنجلترا للسيدات تحت 19 سنة للوصول إلى المركز الثاني في الدوري الأوروبي للسيدات تحت 19 سنة، وكأس شي بيليفز لعام 2019، وكأس أرنولد كلارك لعام 2022، ثم الفوز بلقب بطولة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للسيدات لعام 2022.

وفازت بيث بالعديد من الجوائز والألقاب الفردية، منذ بداية مشوارها الاحترافي إلى اليوم، حيث منحت قبل فترة قصيرة وسام الإمبراطورية البريطانية، ووسام الحرية لمنطقة سكاربورو، ووسام الحرية لمدينة لندن، واختارتها هيئة الإذاعة البريطانية الشهيرة «بي.بي.سي» لنيل جائزة أفضل شخصية رياضية لعام 2022، بعد أن قادت منتخب إنجلترا للفوز للمرة الأولى بلقب بطولة الاتحاد الأوروبي «يورو 2022»، كما فازت بالعديد من الألقاب والجوائز الفردية، منها أفضل لاعبة في العالم، وأفضل لاعبة في أوروبا، وفازت بجائزة الحذاء الذهبي أكثر من مرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز