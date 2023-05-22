الشارقة يضرب موعداً مع العين في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم- تصوير - يوسف البلوشي

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ضرب الشارقة موعداً مع العين في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد تأهله على حساب الجزيرة في الدور نصف النهائي بنتيجة التعادل 2-2 التي أسفرت عن مواجهتهما في جولة الإياب في المباراة التي أقيمت في استاد الشارقة، ونجح الشارقة في قلب تأخره للتقدم 2-1 في الشوط الأول فيما عدل الجزيرة النتيجة في الشوط الثاني ولم يسعفه الوقت لتعويض خسارته في جولة الذهاب 0-1 في ملعبه.

جاءت المباراة قوية ومثيرة من بدايتها وركز الجزيرة على الجانب الهجومي لتعويض نتيجة الذهاب، وتهيأت له أكثر من فرصة، حتى نجح هدافه علي مبخوت في ترجمة الأفضلية الهجومية بهدف السبق في الدقيقة 22 من تمريرة عمر تراوري وتعامل معها مبخوت بذكاء مسدداً الكرة في أقصى الزاوية اليسرى للحارس عادل الحوسني، وزاد الهدف من حرارة المباراة وإثارتها واجتهد الشارقة في تعديل النتيجة في غير فرصة وفي المقابل شن الجزيرة هجمات لا تخلو من خطورة أنقذها خط الدفاع والحارس الحوسني، وانتظر الشارقة حتى الوقت البديل لتعديل النتيجة «ق 45+1» من نيران صديقة حينما اصطدمت الكرة بلاعب الجزيرة مامادو كوليبالي وذهبت للمرمى، وعاد الشارقة ليسجل هدف التقدم «ق 45+3» بناءً على قرار حكم «فار» عن طريق لوان بيريرا من تمريرة ذهبية لمحمد عبدالباسط الذي تعرض بعدها للإصابة وحل مكانه ماجد سرور في بداية الشوط الثاني، ونجح الشارقة في إنهاء الشوط الأول بتقدمه 2-1.

لم تقل الإثارة والتشويق في الشوط الثاني الذي كاد فيه الشارقة يوسع الفارق عن طريق رأسية مانولاس وعثمان كمارا ولكن في المرتين كانا في وضع تسلل، وأجرى مدربا الفريقين تبديلات عدة في الشوط الثاني، وكان أهمها دخول برونو بدلاً من عمر تراوري ونجح برونو من أول لمسة في تعديل النتيجة من هجمة صنعها الهداف علي مبخوت، وأشهر الحكم الدولي يحيى الملا البطاقة الحمراء في وجه مدرب الشارقة كوزمين قبل هذا الهدف بخمس دقائق، وضغط الجزيرة كثيراً على مرمى الشارقة في الدقائق الأخيرة وضاعت له أكثر من فرصة أخطرها في الوقت البديل ارتدت فيه الكرة من القائم لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

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