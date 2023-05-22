حصاد دوري المحترفين.. العين والجزيرة وشباب الأهلي الأكثر تحقيقا للانتصارات

المصدر: وام

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بعد 15 نسخة للدوري الإماراتي لكرة القدم منذ بدء تطبيق الاحتراف بالبطولة في موسم 2008-2009، تصدر فريق العين قائمة أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات، وجاء الجزيرة ثانيا، وشباب الأهلي بطل النسخة الأخيرة من المسابقة ثالثا.

وحقق العين حتى الآن 211 انتصارا، مع استثناء موسم 2019-2020، الذي ألغيت فيه نتائج المسابقة لإلغاء الموسم كاملا، للإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا، وكان موسما 2012-2013، و2022-2021 هما أكثر المواسم التي شهدت انتصارات للفريق بواقع 20 انتصارا في كل موسم.

وحقق الجزيرة 198 انتصارا حتى الآن، وكان موسم 2016-2017 هو الأفضل له بـ22 انتصارا، ويليه شباب الأهلي بـ189 انتصارا، منها 21 انتصارا في موسم 2015-2016، والوحدة بـ174 انتصارا، منها 19 انتصارا في موسم 2009-2010 وهو الموسم الوحيد الذي حقق فيه لقب المسابقة حتى الآن خلال عصر الاحتراف.

ويحتل فريق النصر المركز الخامس في القائمة بـ141 انتصارا، منها 14 انتصارا في موسم 2021-2020، لكنه لم يحقق اللقب في عصر الاحتراف حتى الآن.

وقال المحلل الرياضي خالد عبيد إن تحقيق العين والجزيرة وشباب الأهلي هذا العدد من الانتصارات في عصر الاحتراف، يعكس تميز منظومة النجاح في هذه الفرق، سواء على مستوى اللاعبين أو الإدارة أو الجهاز الفني.

وأوضح أن الفرق التي حققت أكبر عدد من الانتصارات في المسابقة، هي الأكثر تحقيقا للقب الدوري في عصر الاحتراف؛ حيث حقق العين اللقب 5 مرات، وشباب الأهلي 4 مرات، والجزيرة 3 مرات، وكان هذا نتاجا طبيعيا للانتصارات التي حققها كل فريق في مسيرته بالمسابقة.



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